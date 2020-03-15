【李屍朝鮮2】官能刺激超第一季水平　打喪屍「太膠」遭反駁捱轟

2019年1月，Netflix原創韓劇《李屍朝鮮》獲一致好評，除了將「喪屍」帶到古代韓國題材夠新鮮之外，還有大量待拆解的伏線，再加上第一季最後一刻、「人屍大戰」的前一刻才發現喪屍不怕光的特性，令觀眾保持着一個個滿心期待的心情去等待第二季來臨。終於，《李屍朝鮮》第二季在日前於Netflix上架，一連6集可以一次過欣賞，最後又利用只出現3秒的全智賢為第三季鋪路，令觀眾大感驚喜。其實《李屍朝鮮》第二季短短上架幾日，在網上已出現不少評論，大部分網民都認為第二季能夠保持水準，加上與喪屍激戰連場，觀感一流無挑剔，而且又將第一季的迷團逐一解答，前呼後應，故事完整，IMDb的每集評分也有8.9分或以上。

好高分！（IMDb截圖）

不帶腦觀賞系列

的確，《李屍朝鮮》第二季的節奏比第一季明顯更爽快，第一季留下的伏線，在第二季亦有解釋得清楚，包括三年前壽望村發生的事件、以及喪屍的「弱點」等，而且每一集均有激烈的「人屍大戰」場面、再加插官廷鬥爭作為包裝，故事推進簡單直接，焦點就落在如何對付這堆源源不絕，將整個國家包圍的喪屍身上。

但換個角度，由於上一季伏筆處處，第二季的故事，只是不斷上一季的懸念解話，反而幾乎沒有帶來新的伏筆，在這個基礎上，觀眾無需不停運轉腦袋，仍能看得清楚明白，所以兩季感觀反差極大，而第二季因為劇情大多估計得到，惹來部分網友劣評「劇情0分」。不過記者卻認為這種只是「觀點問題」，就如要求《生化危機》加插《破案神探》（Mindhunter）般的燒腦式故事劇情。然而《李屍朝鮮》第二季的「打喪屍」方式仍然有「膠位」，雖說「講故就唔好駁故」，但有兩段對戰戲碼，即使暫時讓腦袋停工，睇落仍然會激到嘔血。

生死草入面到底有咩秘密呢？（劇照）

告訴我！ 糧倉哪來的火？

在世子（朱智勛飾）等人被圍困在尚州邑城的時候，城牆下一堆喪屍，城內的人進出不得，情況危急。但在一早就知道喪屍怕火的情況下，城內的人未有倒火油再引火驅趕，其實這也不算什麼大Bug（反駁位），因為有千千萬萬個理由可以解釋不能生火。但幾分鐘後，糧倉竟然意外發生大火而且燒通頂，火光熊熊，未免有點自打嘴巴。

+ 5 + 4 + 3

冰湖大戰超反智

其次是最後一場「冰湖大戰」，世子一行人為了將所有喪屍消滅，決定將所有喪屍引到結冰的湖面，再集中火力將冰面擊裂，一次過令所有喪屍葬身湖底。但結果，多名火槍手待至喪屍大軍將至才向冰層開火，而且效果顯然未及預期，甚至傷不到冰層分毫，然後世子再用槍柄試圖擊裂冰層，效果比射擊明顯，數次撞擊後，世子把槍也掉了，直接用拳頭滲着血的往湖面重擊，繼而最終仍要利用一隻巨型喪屍的倒頭樁才成功擊裂冰面，將所有喪屍向湖底送葬。而令觀眾百思不得其解的地方是，為何不提早向冰面開槍？為何放棄用槍柄撞擊冰面？種種反智的行為，令不少觀眾都「嘔晒血」。