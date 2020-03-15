勁過橋本環奈？　日本「300萬光年一遇美女」百川晴香憑清純上位

有「300萬光年一遇美女」之稱的百川晴香憑清純又甜美的外表成為宅男們心目中的女神。她經在IG上載靚相冧網民，日前她貼了一系列超可愛的泳裝照俘虜粉絲。

百川晴香以清純氣質吸粉絲。（Instagram@momokawaharuka）

現年24歲的百川晴香來自日本神奈川縣，她在2010年出道，主要以寫真作品為主。她跟一般出寫真的女星不同，不是以性感和火辣吸引人，而是憑着清新脫俗氣質而脫穎而出，讓宅男們大呼「太可愛了」。日前，她在IG公開一輯穿着粉紅色泳衣的相，配上她清純的面孔，毫無違和感。她較早前貼的校服相，更是令人有初戀的感覺！

着校服的百川晴香，令人看了也會甜笑！（Instagram@momokawaharuka）

被封為「千年一遇美少女」的橋本環奈。（網上圖片）

除了寫真外，百川晴香亦有出演電影，例如有常盤貴子出演的《向日葵之丘‧1983年夏》和篠崎愛主演的《東京暗蟲潘多拉》等。而她更憑在超人系列電視劇《超人X》中飾演的天才少女高田琉衣，而得到300萬光年一遇美女」的稱號，解作要走過3個銀河系之後才能找得到的美女，比有「千年一遇美少女」之稱的橋本環奈還要厲害！

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