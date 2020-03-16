【新冠肺炎】梁祖堯劇團損失達七位數　疫情下失業做農夫耕田作樂

在新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情下，本地藝文活動完全停擺，業界損失慘重。梁祖堯（阿祖）日前接受香港開電視節目《娛樂頭條E-news headline》主播植詠珊訪問，坦言自己同邵美君、湯駿業創辦嘅風車草劇團，兩個演出節目因疫情延期而造成七位數字損失。

梁祖堯（阿祖）日前接受香港開電視節目《娛樂頭條E-news headline》主播植詠珊訪問，大談疫情下受到嘅影響。

阿祖話：「喺呢段時間，我哋舞台劇界台前幕後都係處於失業嘅狀態，幸好我哋劇團仲有少許積蓄，可以幫排練嘅場地交租，出糧畀admin同事，叫做仲可以捱多陣。」早前，政府宣布向藝術文化界撥1.5億元防疫抗疫基金，阿祖的劇團因政策受惠獲得8萬元支援，阿祖說：「我知道政府係想幫我哋業界，等我哋可以用呢8萬蚊援助劇團嘅前線員工，不過劇團都要資金繼續營運，所以呢8萬係好唔夠嘅。」

呢幾個月幾乎所有演出都要取消，梁祖堯坦言劇團損失超過7位數。

阿祖亦坦言，現在舞台劇界正在成立工會，希望向政府爭取到更多的支援及公平對待，譬如像粵劇界，按取消場數為單位發放補助。阿祖笑言雖然現在徹底失業，但卻不空閒，皆因自己終於可以投入做全職農夫。「接受訪問之前我先啱啱耕完田，曬到黑鼆鼆，又要畀蚊咬，不過很開心。我係果個農田種米，可以見證到成個種米嘅過程，又可以食到自己種嘅米，很一種好獨特嘅體驗，我亦相信呢個體驗可以為我日後嘅創作帶來養分！」

梁祖堯依家大部分時間放喺耕作上。（IG：@pumpkinjojoinstagram）