【新冠肺炎】森美《早霸王》呻命苦　輪到大仔回港需要被隔離

新冠肺炎疫情蔓延全球，歐洲近期的疫情更是日益嚴重。在演藝圈有不少藝人子女在國外求學，而森美大兒子便是在英國讀書。由於森美看見疫情在英國蔓延，最近幫兒子購買機票回港，可是由於兒子希望在英國待留多一段時間應付公開考試，結果聽從兒子意見，延遲回港時間。

森美的爸爸和媽媽早前因乘坐郵輪鑽石公主號，需要被隔離14天，現在到兒子回港後需要接受在家中隔離，今天（16日）在商台節目《早霸王》說自己真命苦，因為早前是爸爸和媽媽，現在到兒子需要隔離。在接受《香港01》訪問時候說：「囝仔英國下星期返嚟，佢過咗19號返就要根據政府安排，係需要在家隔離14日。結果早前爸爸媽媽又隔離，依家小朋友又隔離，我真係估唔到。不過沒辦法啦，佢話想考埋公開試，咁我覺得開頭疫情冇咁嚴重，畀佢遲一星期返啦，點知一改機票唔夠兩日，確診數字就升啦，又埋封關，改機票都改唔到。」

森美慶幸兒子在英國住的地方是比較鄉村，不會接觸太多人。（葉兆康攝）

森美現在考慮的問題便是兒子回港後要怎樣隔離，他說：「我依家仲諗緊在家隔離係點做好，會叫佢留喺間房裡面，大家食飯要分開食，同埋要佢長期戴口罩。我要諗一個方法先得，都要問下專業人士點做，可以畀我哋跟住做。」

森美說一早寄了口罩給兒子，希望他做好防疫措施。（葉兆康攝）

森美直言不會因此影響自己心情和工作：「咁爸爸同媽媽係健康，不過佢哋要隔離係悶少少。咁囝仔都只係需要在家隔離，又唔係有病。不過係估唔到好似每件事都發生係自己身上。」