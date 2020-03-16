【東張西望】揭外傭疑似賣淫實況　專家拆解三大行為特徵

無綫時事資訊節目《東張西望》繼上月直擊元朗和觀塘淫窟實況之後，拍攝團隊今次又「放蛇」探討外傭的賣淫實況，並名為「外傭賣淫實錄」。有鑑於近日不少「交友App」上出現不少菲律賓或印尼籍的，一名化名陳先生的報料者表示：「傾多兩句仲話可以Have Fun，即係Make Love，同埋係有涉及金錢關係，最平$200亦有見過」。而節目團隊亦根據資料透過該社交平台聯絡過幾個疑似是外傭的「朋友」，當談到性交易時，對方更直接表示「$1000/2」、「800-1000 for 2h Unimited」甚至「me and friend」等極露骨字眼。

節目截圖：

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「真係咁猖狂！？」連主持黃愷怡都睇到O晒嘴！（節目截圖）

來自粉嶺的Ari

為了更深入探討更「外傭賣淫行為」，拍攝團隊又放蛇約了一位在粉嶺家庭工作，收費$500，名為Ari的人出來會面。會面當日，工作人員先與Ari到餐廳食早餐並套料：「（你冇朋友咩？）有呀，（咁你可以同佢哋玩，唔洗搵男人嘛。）有時會悶嘛……我又離咗婚，有一個女仲讀緊書。我又冇老公，冇所謂啦。」而Ari進行性交易的最主要原因是缺錢，問到她會否怕被僱主發現？她「我諗唔知掛，盡量唔好喺嗰邊囉。」最後工作人員偕Ari到時租酒店的房間，付錢後再借故離開。

重溫一下工作人員約到的Ari：

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印印菲菲姐姐秘密約會分享區

除了在交友App發現疑似「外傭賣淫」的情況之外，製作團隊又在社交網站發現一個名為「印印菲菲姐姐秘密約會分享區」，逾800名成員，加入亦要經版主批准。成功加入群組後，工作人員發現有不少網友瘋狂貼圖並加以討論自己的「戰績」和「心得」，更將自己與疑似外傭的聯絡對話截圖分享到群組再討論，內容非常露骨。

睇睇佢哋嘅截圖：

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有可能涉「性交易」的外傭特徵

節目找來執業大律師陸偉雄表達法律意見，他稱如果外傭從事家庭傭工作以外的工作，其實已經破壞了她居留的條件，最高刑罰可罰款五萬元及入獄兩年。雖然是犯法，但「香港家庭傭工僱主協會主席」容馬珊兒卻表示，若發現家傭有「性交易」行為，唯一的處理方法只有提前終止合約，還要賠償一個月代通知金，若要控告對方，需要有實質證據，再經法律途徑，需要勝訴才能不用支付代通知金。最後節目更找來「僱傭中心創辦人」劉麗斯女士分享了幾個「性交易外傭」的特徵，她說：「佢嘅行為會無意間表現到出嚟，例如佢嘅服裝係唔係好性感啦，佢哋態度會唔會好花枝招展啦，同埋會唔會拋眉弄眼咁，呢啲都係可以睇得到嘅。」