【法證先鋒IV】吳卓衡內心戲搞喊化妝師　自爆為角色抑鬱狂標冷汗

TVB新劇《法證先鋒IV》中的案件愈來愈精彩，周一晚（16/3）播出的第21集，繼續「網絡詐騙謀殺案」劇情，故事講到翟家軒（吳卓衡飾）因接連被欺騙金錢和朋友出賣，竟扮女人到網上教唆卓南（鍾君揚飾）殺人。雖然演份不算多，但吳卓衡多層次的演技，備受觀眾讚賞。

吳卓衡扮女人都係小兒科！（電視截圖）

真係演得好變態！（電視截圖）

生於醫護世家 19歲入行

年僅22歲的吳卓衡出身醫護世家，爸爸是前線的急症室醫生，媽媽則開設醫療公司，就連公公和婆婆也是中醫。他在2017入行至今已經參演過不少劇集，包括：《誇世代》、《特技人》、《愛·回家之開心速遞》和《大醬園》等等，但講到角色難度最大就非這次莫屬，他接受《香港01》訪問時就講到：「我一路睇劇本一路喊，因為呢個角色好黑暗，入面嘅無助感好大，俾人呃但佢咩都做唔到，父母出咗問題佢都冇嘢可以幫到手，令佢覺得因為自己嘅無用而害死晒所有人，最後先走上變態殺人之路。」

吳卓衡演技備受讚賞！（IG/@keefe_ng）

為角色陷抑鬱 自揭曾遭欺凌

吳卓衡大爆因拍這個角色而患上抑鬱：「呢個角色都令我病咗，抑鬱咗個幾禮拜，成日發惡夢又出冷汗，亦都有問到心理醫生朋友嘅指示。因為我要去代入呢個角色嘅傷痛，其實我自己細個都俾人欺凌過，嗰種無力感，但日日都要返學，點都要面對呢個世界，你比人欺凌冇嘢可以做到，冇嘢可以抗爭到，嗰種心情真係好難受。同時，我都好想透過呢個角色俾觀眾知道自己能夠演繹內心戲重的角色，可能令自己抗壓能力低咗。」他更指演拍完這場戲後，完全不想外出，在家人的鼓勵下，和心理醫生傾了三個鐘的電話，再接受對方的指示，才逐步走出這個陰霾。

口供房呢幕戲冇得輸！（電視截圖）

點撃下圖重溫劇情！

+ 9 + 8 + 7

感謝朱晨麗譚俊彥幫助

吳卓衡又感激兩位前輩譚俊彥和朱晨麗的幫助：「喺口供房嗰場戲，佢哋有畀到好多意見我，因為譚俊彥都有做過導演，所以佢可以指導我好多，而且佢都有遷就我個演法而調整咗好多，令個氣氛好到位。」而令吳卓衡拍攝時最令他感動的是：「因為個角色我不停喊，化妝師幫我補妝嗰陣同我講『我喺出面陪你一路喊，你做得幾好，加油！』對我嚟講真係一個好大嘅鼓勵，真係一支好大嘅強心針。」

兩位前輩都有教戲！（電視截圖）

點撃下圖睇吓私下靚仔相！