【多圖】台星納豆女友全是高白美　現任依依爆男友追女仔全靠一招

追女仔不外乎有錢高大靚仔？如果大家真的如此想，戀愛路途肯定十分崎嶇。近日台灣女星陳依依，在節目《一袋女王》中透露，她跟男友納豆(林郁智)的愛情故事，她憶述對方用了一個方法，大約3天時間就追到她，甚至不用太多花費，下文為大家帶來這個把妹絕招。

納豆和依依感情穩定，進入談婚論嫁階段。（依依IG圖片）

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台灣著名節目主持納豆，身高只得158cm，其貌不揚，但他以往的女友卻全是高白美，現任女友陳依依更是擁有驕人身材，而數到他的把妹絕招，很多人也誤會他只靠有錢有名氣，忽略了他本身是一個甚具幽默感，聰明轉數快的人。近日納豆女友依依在節目《一袋女王》，公開了她接受納豆當男友的經過，原來只是食飯時一個簡單動作，讓納豆抱得美人歸。

依依樣子甜美，身材驕人，證明納豆甚有眼光。（依依IG圖片）

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依依在節目中透露，二人年紀雖然相差12年，但納豆未有介意年齡差距，反而主動約會她，初時二人只是用line聊天，在曖昧期間也有簡單吃個飯，只是有一次納豆約她到北海岸兜風，之後到餐廳吃飯，當依依在吃意大利粉時，弄污了嘴角，納豆馬上用手幫她抹掉，並將指上的東西吃下。納豆的窩心舉動，令依依有觸電感覺，之後差不多3天時間，二人正式交往，更不時在網上放閃曬恩愛。最讓人意想不到，在日劇《初戀那一天所讀的故事》，帥哥橫濱流星暗戀深田恭子，二人吃飯時也出現過以上情景，橫濱流星也曾吃掉對方嘴角的食物，看來無論是矮男還是帥哥，追女仔手法也是大同小異。