麥明詩爆改簽「綠葉約」原因　自覺跟世界脫軌：這狀態不是太舒服

麥明詩毅然放下明星光環轉做打工仔。（IG：@louisa_mak）

麥明詩當年以十優港姐冠軍光環入娛樂圈，一直受到TVB力捧，拍劇及主持機會不斷。不過去年底Louisa忽然宣佈轉簽一年一騷所謂「綠葉約」，更正式變身打工仔決心轉行。外界一直揣測佢淡出娛樂圈嘅原因，呢日佢接受台灣媒體訪問親自剖白：「這狀態我不是太舒服。」

麥明詩現於國際知名公司擔任商業顧問。（IG：@louisa_mak）

Louisa同TVB轉簽一年一騷後，隨即於全球數一數二嘅顧問公司麥肯錫（McKinsey）擔任商業顧問一職。早前佢去到台灣工作並接受訪問，Louisa轉載訪問短片留言話：「因身處台灣買不到口罩而與一些台灣朋友結緣，用很爛的國語說了一下自己近年的心路歷程。」

麥明詩坦言自己愈來愈在意其他人睇法，令自己好唔舒服。（IG：@louisa_mak）

畢業於英國劍橋大學法律系嘅Louisa，之前默默自修苦讀三年，考獲美國執業律師牌，當時外界已揣測佢為淡出幕前鋪路，Louisa坦言：「娛樂圈固然好玩，可以認識很多人，但好像總是在自己的圈裡面，覺得跟這世界有些脫軌，不知外面的人上班感覺是怎樣，開始不留意政經的新聞…這狀態我不是太舒服。我發現自己越來越在意別人怎麼想，這個是無可厚非，我的事業就是取決於其他人對『我』喜歡或不喜歡；可是把自我價值建基在其他人的想法，我會越來越沒安全感。」

麥明詩剖白淡出娛樂圈原因。（Facebook：@麥明詩louisa mak）