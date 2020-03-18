【多圖】湯洛雯曬全家福表弟Daniel意外受關注　網民大讚「靚仔」

湯洛雯出身演藝世家，她是鎮宗長女及湯鎮業的姪女。最近播放的劇集《法證先鋒IV》飾演徐意一角，令她人氣再度急升。湯洛雯因甜美樣貌，亦被稱為「靚湯」，另外靚湯一族不知道是否基因強大關係，無論是她妹妹湯樂瑤、堂妹湯愛嘉和堂弟湯君耀及湯君慈都是型男索女。

湯樂雯妹妹湯樂瑤，兩姊妹一樣都咁靚。（Ig：cassandretong）

最近連表弟Daniel亦備受關注，事源靚湯在IG發布一張家庭照片後，網民看見後覺得靚湯整家人也是高顏值代表，留言說「全家都型男索女」、「好靚仔靚女」等。照片當中除了有叔叔湯鎮業、妹妹湯樂瑤、堂妹湯愛嘉和堂弟湯君耀及湯君慈之外，其實最左還有一位男生，他就是靚湯的表弟Daniel。

最左手邊的表弟Daniel成為網民關注對象。（IG:roxannetong）

靚湯家族近乎是踏進了娛樂圈，妹妹是IG女神及KOL，還有堂弟湯君耀及湯君慈都早已踏入娛樂圈，曾參與電影拍攝。現在23歲的表弟Daniel亦正式簽約Mandy Lieu的模特兒公司，進軍模特兒界。Daniel現在已經拍攝了不少廣告，其中一個便是地鐵站的廣告。憑著帥氣外表和陽光笑容，相信Daniel日後能俘虜不少粉絲。

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