【口水多過浪花】馮盈盈憶台慶終極性感晚裝　自爆：望到實物嚇親

馮盈盈入行後每次出席大騷，衣著都令人眼前一亮，特別係18年台慶當晚，一條黑色繡花兩側全透視晚裝，終極性感登場令大家又驚又喜。呢日佢擔任鄭裕玲主持電台節目《口水多過浪花》訪問時，大爆當日揀裙內幕：「睇相時我只睇到正面，望到實物真係嚇親。」

馮盈盈呢條出自以色列大牌Galia Lahav訂製晚裝，價值２０萬。（資料圖片）

馮盈盈擔任鄭裕玲節目嘉賓，大爆當日揀裙內幕。（影片截圖）

FYY當晚一出場已經成為焦點，佢仲自爆無打底：「為美感同線條而咁做，希望出嚟靚啲都豁出去。」鏡頭前受訪落落大方，但原來揀呢條裙背後有故事架﹗「嗰條裙其實有故仔，造型師本身喺海外品牌揀幾條俾我睇，呢條裙睇相時我只睇到正面，REF.相係睇唔到側面，點知原來係全透視。喺以色列寄到嚟，望到實物真係嚇親唔知點算。」

原來當日睇相揀衫，馮盈盈並唔知道兩側透視。（資料圖片）

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造型師當時就叫FYY著肉色T BACK，DO姐喺節目中即時表示影出嚟唔靚，FYY就話：「其實當晚我都有著肉色T BACK，不過係開騷前，又係有故仔。條裙喺台慶前一星期先送到香港，我條T BACK都係到咗之後先去買，所以夾埋兩樣嘢係開騷前半個鐘，著起真係唔好睇，同本身膚色唔同兩截咁，最終就決定除啦。當下係怕穿崩嘅，其實當晚我仲要撞正女士每個月唔舒服，實際上係著唔到內褲但又撞正唔舒適，都係我人生第一次用棉，都係開騷前半小時喺廁格發生，只知道一定要頂硬上﹗真係血淚史。」