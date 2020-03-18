【晚吹- 啪啪Partner】科林分享床上嬲爆事件簿：做到一半瞓著咗

Koyi：「女仔無咁易濕，試過有男仔舔下體，佢就覺得係濕咁。」

以討論兩性關係嘅《晚吹- 啪啪Partner》，最新一集以「床上嬲爆事件簿」為題，當中除咗「叫錯名」、「轉體位後穾然軟皮蛇」、「快槍手/時間太長」之外，幾位主持仲分享唔少個人嬲爆經歷。Pony透露同男友做愛期間，對方嘅手機鬧鐘響，原來係用作提醒要登入手機游戲。「響完我以為仍會熄，點知佢仲話要等一陣，要入去排陣、列隊，搞咗兩三分鐘，我已經好努力咁hold住情緒，但真係好難。」

Pony話特別喜歡搞男友嘅敏感部位，但對方就似唔多喜歡，仲試過玩到發脾氣。（影片截圖）

另一女主持Ana表示男朋友好喜歡挑起自己嘅情慾，並且當正自己係皇帝咁。「當你幫佢完成件事之後，佢就去瞓，完全唔會理你感受，唔會滿足你，只係挑逗你服侍佢。」之後，Ana又話試過同男友進行到一半時，對方竟然瞓著咗，結果全程都係自出自入。講到瞓，科林原來牌曾經試過，而且唔止一次，到底係太攰定真係無性趣到咁？「一次係飲醉咗，進行到一半突然就瞓咗；另一次係可能太舒服，對方個頭已經落到下面，落落下我瞓著咗，到我醒返之後佢係背住我，我完全諗唔起發生過咩事，跟住就跪玻璃。」



Koyi：「女仔無咁易濕，試過有男仔舔下體，佢就覺得係濕咁。」

另外，節目亦搵出網友嘅嬲爆事例，當中包括同男友做愛時，對方突然講出一世句「摸你個胸同摸自己胸有咩分別」；陰道發出怪聲，男友以為係放屁；女友落力講黃色笑話，反被男友嘲笑。幾位主持都認為第一項如果發生的話，已經唔係嬲咁簡單，而係考慮分手，反觀另外兩項，大家都認為可以幽默一笑。