Coffee林芊妤傳授7招胸部訓練法　三星期即可提升兼緊緻

Coffee上載了「15分鐘胸部訓練」的教學影片，教導女生們如何保持胸形。（IG/ @coffee89921）

林芊妤（Coffee）在白色情人節（14/3）上載了「15分鐘胸部訓練」的教學影片，教導女生們如何保持胸形。Coffee傳授了7招有效訓練胸部的方法，每天只需15分鐘，維持3星期，即可提升及緊緻胸部。

第一招是雙手合實左右擺動20次，雙手合十後，將胸口用力推向中間，慢慢將手向左移，然後向右移，感受胸部用力的感覺，連續做20次，有效訓練副乳和拜拜肉。

+ 4 + 3 + 2

第二招是屈曲雙臂拉向後30次，將雙手推向前，手臂微微向前傾斜，然後慢慢拉近至胸口位置，將胸口用力提升向上，用力把肩胛骨夾實，手臂再一次慢慢推向前。推向前時，感受胸大肌在同時發力，拉向前然後拉向下，連續做30次。

第三招是向外打開雙臂30次，慢慢打開雙手，感覺到夾實了肩胛骨，慢慢向前再打開，連續做30次。

第四招是伸直雙手向下移動30次，把身體躺平，將手向上伸，當手向上推到頭頂方向時不須碰地，慢慢將手拉上來，連續做30次，記得要慢上慢落。

第五招是側平板變平板支撐20次，將前手臂放在地上，用上手按住下手手臂，慢慢把身體拉下去，像平板支撐的動作。由側平板變成平板支撐，每邊各做20下。記得左、右兩邊做的次數要一樣，否則便會出現大小胸。

第六招是伸直雙手交替上下移動20次，當右手向下身方向移，左手便向上身方向移，連續做20次。

最後一招是掌上壓15次，可以將膝頭放下或伸直雙腳。完成15分鐘的胸部訓練運動後，Coffee指會感到胸部不用胸圍都可得到承託，好像魔法一樣，仲話保證能令胸部變堅挺及提升緊緻。