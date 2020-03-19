羅霖、程瑤與特殊兒童同抗疫　「仁美」赴校舍捐搓手液

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）蔓延世界各地，連月來香港亦齊心抗疫，由於防疫用品需求急增，慈善團體「仁美清叙」繼早前捐贈口罩和酒精搓手液給弱勢社群後，近日榮譽主席羅霖及主席程瑤再代表「仁美」向靈實恩光成長中心捐出數百支酒精搓手液，希望可以幫助一班在中心內的嚴重智障兒童共同抗疫，並抽空參觀，了解他們的抗疫措施。

程瑤表示︰「仁美一向都有支持靈實恩光成長中心，之前曾參與慈善音樂會去幫助中心內的學生，對我們來說感受非常大，因為我們已是母親，好希望去幫助一些特殊的兒童，讓他們有多一點活動空間，讓他們可以成長健康點，所以這次再代表仁美送酒精搓手液給這裡的學生。」

程瑤與羅霖代表「仁美」捐贈酒精搓手液。

作為母親的羅霖亦感同身受，她說︰「因為他們的肌肉經常會繃緊，需要不同的治療、設施和空間去輔助，我雖然要照顧三個兒子，但相信照顧一個特殊兒童也不簡單，所以他們的父母非常偉大，加上疫情關係，學生是非常需要這方面的物資，希望大家可以提供多點援助，做下義工或者捐款和捐物資。」

參觀設施時，程瑤透露與中心的學生傾談，不但玩得非常開心，也被中心哄得很感動，羅霖更大讚這位學生是「公關能手」她表示︰「有個學生主動來跟我們傾談，又唱生日歌，我跟我們傾卡通人物，哄得我們很開心和感動。」二人直言已跟其他仁美成員來過探這裡的學生，今次疫情期間再來，學校要求有探訪人數限制，以參觀戶外設施為主，亦有相關防疫措施，可見學校非常關注學生健康。