【On Call 36小時】艾威效力TVB 33年決心離巢　做抖音網紅搵真銀

TVB經典醫療劇《On Call 36小時》於深夜時段重播，當年主角馬國明、楊怡大受歡迎，一眾「綠葉」演員亦成功令觀眾留下深刻印象。劇中飾演楊怡和黃智雯爸爸的艾威，近年主力在內地登台賣唱，實行北上搵真銀。

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相隔8年，艾威重提拍攝時最難忘的一幕，那場戲更獲監製高度讚賞：「有一埸講述我請馬明代我替楊怡做手術，邊說邊忍不住淚水。監製也很喜歡，好像把它放在大結局。不論演任何一埸戲，主要靠想像力和意志力去投入角色，當一切都變得真實，流露的情感自然會真實。」

艾威在《On Call 36小時》中飾演神經外科專科醫生，無論是對白或拍攝時間，他直言遇到不少困難：「最難當然是記專業名詞，而且要英文發音正確，記得當時我要找醫生朋友幫忙指導。至於拍攝時間，TVB的制度，大家都明喇！」

點撃睇艾威拍攝時最難忘的一幕：

現年61歲的艾威，1979年參加第8期TVB藝員訓練班入行，曾參演無數劇集，不過主要都是飾演配角。雖然演出到位，但始終未能更進一步。他為TVB效力33年，在2012年決心離巢，轉投王維基旗下的香港電視網絡（HKTV），可惜HKTV不獲發牌導致艾威沒有工作。為了生計，艾威開始為港台電視和ViuTV拍電視劇，如《沒有牆的世界 5》、《假如愛有期限》等。如果獲TVB邀請拍劇，艾威直言會考慮：「我打開門口做生意，會考慮呀。不過首先當然要看條件，包括劇本。」

近年艾威主力北上搵真銀，最近更開設抖音帳號，與內地公司合作：「剛剛新開的內地帳號，背後有團隊做資料搜集及撰寫內容，差不多每天都要交一條短視頻，而且許多時候是在家一腳踢拍攝，還加上我的狗狗Sashimi。」

點撃睇艾威近照：