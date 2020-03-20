驚慄台劇《恐懼罐頭》 恐怖度爆燈　陳庭妮、小薰主演陣容鼎盛

賈靜雯、張鈞甯及徐若瑄等多位台劇女神近年先後華麗回歸，新生代實力派演員陳庭妮和小薰（黃瀞怡）亦憑新作 《76號恐怖書店之恐懼罐頭》 加入戰局，誓要挑戰觀眾的感官底線。

陳庭妮坐上了父親當年自殺前所開的計程車。

一連四集的《76號恐怖書店之恐懼罐頭》改編自超人氣網絡小說家「不帶劍」的作品《恐懼罐頭》，並集結《租屋》、《飢餓》、《捉迷藏》和《計程車》四部風格各異的短片。演出陣容亦相當鼎盛，集合「真愛女王」陳庭妮、金鐘獎入圍男星張書偉、亞洲電視大獎最佳男主角鄭人碩、小薰及林暉閔等人，引起網友熱烈討論。

林暉閔（中）演出《捉迷藏》單元

林暉閔在《捉迷藏》單元中孭飛。（林暉閔Facebook圖片）

在《捉迷藏》單元中孭飛的新一代台灣小鮮肉林暉閔，今年22歲，2011年以14歲之齡，參演五月天《星空》MV及電影《星空》拍攝，隨即獲頒第十四屆台北電影節最佳新演員，並陸續演出多部電影，近年則以接拍電視電影或微電影為主，因為他在四年前考上知名學府、國立台北藝術大學電影創作系後，要先專注學業發展。不過觀眾們可以放心，皆因靚仔好戲兼有才的林暉閔即將畢業，更有望強勢復出，令人期待他的發展。

小薰（黃瀞怡）演出《租屋》單元。

另外，由小薰主演的《租屋》已於周一（16日）播出，故事講述獨居女子入住凶宅，發生了一連串的靈異遭遇，當中不乏血腥場面，恐怖指數讓網民直呼「真的有可怕到」、「晚上不敢自己看」、「這集感覺太恐怖 」。

《76号恐怖書店之恐懼罐頭》現已登陸「黃viu煲劇平台」。

即將播出的第二集《飢餓》，男主角張書偉更為了演出暴食角色而終日灌水喪食、生吞兩支牙膏，甚至被對手連摑40巴掌，可說是劇中最辛苦的角色之一。一連四集的短篇驚慄劇集《76号恐怖書店之恐懼罐頭》，是台灣製作團隊首次打造的「新創電影」，每集廿多分鐘，逢周一凌晨在「黃Viu煲劇平台」上架。

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