【新冠肺炎】崔碧珈洛杉磯返港隔離：怕排華有危險忍唔住同媽咪喊

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）美國確診已破萬宗，美國政府上星期宣布封城後，當地辦公室、餐飲業、娛樂場所、學校和自動販賣機都要暫停，崔碧珈亦因為當地排華情況愈見嚴重，所以馬上買機票返港。Anita喺3月20日抵港，佢接受訪問講返當地排華情況都猶有如悸：「見到人哋排晒隊買槍，怕排華有危險。」

崔碧珈喺3月20日早上8點10分診出抵港大堂。（陳順禎攝）

Anita喺3月20日早上8點10分步出抵港大堂，手上已戴上強制隔離嘅電子監察手環。佢表示：「飛機大約六七成滿，自己都怕危險所以只去過一次洗手間，坐前面嘅乘客全身保護衣戴埋滑雪鏡。佢講到本來自己諗住觀察多一星期先決定走唔走，但眼見當地排華氣氛愈見嚴重，同媽咪商量後決定即時買機票返港。

崔碧珈展示手上電子監察手環，佢表示會入住酒店隔離14日。（陳順禎攝）

「LA排華情況，自己覺得好利害，之前歐洲讀書都無咁勁，美國政府宣佈後感覺到佢地對自己氣場唔太好，例如唔認識嘅，大聲喺耳邊講「佢有病毒架唔好咁近﹗點解我地要封城問佢囉﹗」去gym room平時好好，但宣佈封城後啲人又同自己保持距離，明顯唔係驚而係憎，啲人眼神唔友善變得冷淡，心裡不大好受，覺得好唔開心，同埋媽咪睇新聞話見到可以排隊買槍，怕排華有危險，媽咪就叫我不如睇下有無飛機可以返嚟。」

崔碧珈喺IG上載洛杉磯機場情況。（IG：@anitachui）

宣佈封城後，當地只有少量指定店舖先可以開門，令Anita深感壓力：「同香港唔同，當地所有嘢全關門，只剩超市同便利店開門，自己心情都相當低落，同媽咪通電話講到喊，所以就決定快啲返港。」Anita接受訪問後離開機場，會到酒店隔離14日，佢話因為屋企無獨立廁所安全起見決定到酒店隔離。家人幫佢準備咗電子琴、瑜珈墊及啞鈴，期間叫咗家人最多拎嘢去酒店門口轉交就好。

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