「火雞姐」丁可欣上載火辣跳舞影片　直言男友唔介意：一向好支持

Yanki在IG上載了一段跳twerking的舞蹈短片。（IG/ @yankidin）

現年26歲，憑「火雞姐」形象極速上位的YouTuber丁可欣（Yanki），由KOL晉身歌手行列，更有份參演賀歲片《恭喜八婆》。不過於去年，她被網民踢爆在中學時行為不檢，欺凌同學及盜竊，即使公開道歉並願意為受害人作出補償，亦未能得到大家原諒，人氣直插谷底。

不過事件未有影響Yanki的工作計劃，她昨日（19/3）在IG上載了一段跳「電臀舞」（twerking）的舞蹈短片，Yanki穿上牛仔褲露出粉紅色內褲，在鏡頭前扭動圓潤的臀部。不少網民大讚Yanki性感：「扭得好正」，不過亦有網民質疑：「其實擰乜X…會唔會有啲over咗？」

逐格睇火雞姐火辣舞蹈短片：

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經常上載火辣跳舞影片及性感相，Yanki直言男朋友不會介意，而且非常支持：「一向好support，我哋都係跳舞，大家知跳舞文化係點，知大家做緊乜。我哋都係獨立成年人，唔會話唔鍾意，大家都有生命中鍾意做嘅嘢，大家好尊重大家嘅私人空間。」她亦在IG限時動態透露令自己改變的最大因素：「因為我的過去，承諾自己離開世界之前，要成為一個更好的人，回饋社會及地球。」