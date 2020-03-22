余文樂IG轉載「武漢肺炎」新聞惹公關災難　再次觸動內地網民神經

余文樂 (樂仔) 昨日又再次惹起了公關災難！繼他早前因為自家品牌MADNESS的衛衣出現疑似「五大訴求缺一不可」的手勢，而遭到內地網民怒罵他撐暴力行為，更指責他是「港獨份子」，甚至叫他滾出中國，他要特地於微博出post道歉和澄清之後，樂仔昨日又因為於社交網轉載了一則有關武漢肺炎的新聞報道，而再次觸動了內地網民的神經，惹來了網民的抨擊。

余文樂又再次引起公關災難。(ig@lok666)

新冠肺炎 (俗稱武漢肺炎) 持續肆虐，已蔓延至全球各地，且疫情愈來愈嚴重，本港的新增確診個案數字這兩日亦爆升了，情況令人擔心。樂仔當然也有留意有關疫情的消息，他昨日就於他的IG story轉載了一則有關武漢肺炎的新聞報道，而「武漢肺炎」這四隻字就立即惹來了內地網民的不滿，認為他不該用這個名稱來標籤，這代表了他認同了病毒是源自武漢的講法。樂仔可能亦察覺到問題所在，出post未幾而delete post了，然而內地網民已經截圖，並在微博上抨擊他的不是。而連登網民亦有開post討論，有網民就留言表示：「樂仔到底係護旗手定係手足？」