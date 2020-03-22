【新冠肺炎】傅穎轉載錯誤視頻資訊　呼籲：地球不需要我們來保護

新冠肺炎 (俗稱武漢肺炎) 持續肆虐，已蔓延至全球各地，歐美多國成了重災區，要採取封國封城措施，當中包括了歐洲疫情最嚴重的國家意大利。意大利封國之後，旅遊勝地水都威尼斯的旅客大幅減少，網上流傳了多段相及片，影到當地的環境變得乾淨又寧靜，運河清澈見底，可以見到有魚群、天鵝、甚至海豚的出沒。不過《國家地理頻道》（National Geographic）已報道指出，當中很多都是失實的資訊，拍攝地方並不是在水都威尼斯。

傅穎好鍾意威尼斯。(ig@theresafu.w)

然而未必人人懂得分辨這些Fake news的真偽，傅穎（Theresa）日前就於她的IG轉載了一段海豚在威尼斯運河游水的短片和消息，之後她又出Post抒發感受表示：「威尼斯是我最喜歡的旅遊勝地之一，視頻裏我們可以看到受疫情影響，威尼斯同樣旅遊業癱瘓，可卻在此時，大自然正悄悄地回復她本來的面貌，大自然一直在用各種方式提示着我們，物質文明和精神文明必需並駕齊驅，在精神文明的基礎上，有一點非常重要：大自然和人類自始至終密不可分，大自然受到破壞，人類不能獨善其身。只希望疫情快點結束 一切回復正常，而我們都會在經歷過這次全球的災難後，吸取到教訓 ，甚至改變一些人生觀，包括對健康的重視，包括對保護環境及保護動物的概念，包括重視我們每一個人的精神文明。 『地球不需要我們來保護，我們可以保護的，只有人類自己』而共存才是唯一的出路。」

傅穎發文抒發感受。(ig@theresafu.w)

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