【多圖】退役女優反對成人網站推零圓販售　被狠批拍片已收足片酬

新冠肺炎(俗稱：武漢肺炎)肆虐全球，各地亦紛紛推出隔離措施，同時鼓勵人們減少出門聚會，有見及此，日本AV片商SOD早前宣佈多達200部作品，以「0圓販售」，隨即有大批網民登記，令網站癱瘓。不過有位跟三上悠亞齊名，於2017年退役的前女優，卻反對該項決定，更指「踐踏演員付出的心血」，掀起了網上的熱烈討論。

初美沙希批評成人網站推出免費睇片，等於踐踏演員的心血。（初美沙希IG圖片）

該個成人網站，推出「0圓販售」多達200套作品，讓網民登記後即可免費欣賞成人電影，該項措施贏盡網民掌聲，認為可讓大家多點留在家中，減低社區感染爆發的機會。不過業界也出現了反對聲音，前女優初美沙希，她發文批評成人網站的決定，她表示「我們的工作被當成免費，實在有點傷心，明明希望人們可以付費收看，這是踐踏演員付出的心血，以後會讓更多人不願意付費看作品」，她的言論連隨被網民狠批。

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初美沙希於2010年出道，拍攝過多部作品，自言只是將興趣變成事業，被網民讚她是「AV天才」，跟萬人迷三上悠亞齊名，更在2016年贏得《成人廣播獎》最高榮譽「女優賞」，事業到達巔峰後，翌年宣布退役，現年29歲的她，有意繼續在演藝圈發展。但她的反對免費睇片言論，卻受到網民聲討，指業界女優拍片已收足片酬，並不會影響到她們收入，不像漫畫家的工作酬勞跟銷量掛鉤，而且初美沙希已經離開了AV界，似乎只是刷存在感，引起觀眾的關注。

三上悠亞屬於這一代的AV女神，退役後仍然有不少粉絲支持。（三上悠亞IG圖片）

以下有三上悠亞大量靚相：