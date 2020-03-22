【德里警察故事】花4年籌備還原巴士輪姦案　網民︰看完很難平復

印度新德里在2012年發生一宗駭人聽聞的罪案，一名23歲的女學實習生Jyoti Singh Pandey跟她的男性友人Awindra Pandey到德里南部看電影，回程時登上了一輛巴士，怎料就發生了改變他們人生的事情，他們被車上的人攻擊，女生更遭到輪姦和兇殘對待，最後她於12天後過世，案件中的4人，終於在8年後，本月的20日早上伏法絞死。事件當年不只震驚印度，更震撼全球，掀起一波關注女性安全的浪潮。除了BBC（英國廣播公司）的紀錄片《印度的女兒》有提及過該案件外，去年在Netflix上架的劇集《德里警察故事》（Delhi Crime）也讓大家從另一角度了解這件事更多。

《德里警察故事》由加拿大籍印度裔Richie Mehta（里奇·梅塔）編劇並執導。（劇照）

《德里警察故事》改編自2012年的德里輪姦案，劇集對案件的還原度高，女受害者在巴士上的一個小時被6人輪姦、用鐵棍攻擊、加害人將鐵棍插入她的陰道和肛門，並將整隻手伸進她的陰道，犯人更徒手把她的小腸從陰道內的刺穿傷口拉出體外，把她和男友人拋出車外，並調頭試圖輾斃他們，但因男友人及時將她拉開而未成功，事件的兇殘程度令人髮指。劇集女主角 Vartika是副警察處長，而角色的原型也是德里警察局副局長Chhaya Sharma，劇集是以警察的角度，去在有限的時間裏，捉拿犯人歸案。

Vartika是副警察處長，一方面她對案件感痛心，另一方面她控制自己不被情緒影響，盡快捉到疑犯。（劇照）

事實上，除了犯人外，當年警察在這案件發生後，也成為民眾攻擊的對象，市民認為他們辦事不力，有過失，令事件發生，再加上他們本身對警察的不滿，痛恨着印度警察以往貪污收賄和欺壓百姓等過去，令到市民對罪犯的憎恨宣洩到警察身上。這部劇集，是用Vartika——警察的角色，去看他們面對着群眾不滿與示威、高層政治爭鬥、法院的審訊和媒體的報道等，去在緊逼的時間內捉到犯人，因為他們在這案上不可以有任何閃失。而且，Vartika也用一個女性和母親的視角去看到她的難處，作為親身接觸犯人的女人，她感痛心，又面對女兒的不體諒，她感到無力，不過最後也可在6天內捉到所有嫌疑犯。

在拍攝《德里警察故事》前，導演獲得了德里警察局和受害者家人的許可，他做出的承諾之一就是不在螢幕上展現強姦畫面。（劇照）

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導演Richie Mehta在與德里前警察局局長 Neeraj Kumar 的對話中構思了這個故事的想法，在Kumar的介紹下，導演跟參與此案的幾名警務人員進行了對話，並試圖「回顧警方在調查過程中所採取的方法」。導演用了4年的時間進行調查和寫劇本，剛開始本來打算拍成一部故事片，但發現時間太長，故事片無法容納所有內容。「我們想要說明和探索的是一種對大多數人來說難以理解的罪行，你不知道該從哪裏思考。雖然你不想思考，但它是一個需要解決的話題。」Richie Mehta說︰「這導致我們製作了一部多集電視劇，因為有很多東西要探討，而且它被做成了一部警察主導的驚險故事，這應該會讓觀眾感到緊張。」

受害者的母親3月20日與在場人士相擁。她表示，7年後如今終於能夠伸張正義，女兒現在可以安息。（美聯社）

現實中，五名成年案犯被判死刑，一名未成年人被判 3 年監禁，在2015年已出獄，而其中一名被判死刑犯人在獄中自殺，其他4人終在日前執行死刑。死者的母親表示正義終於得以伸張，「印度女性今天迎來曙光」。