資深藝人梁天逝世終年87歲　曾在無綫藝訓班指導許紹雄甘國亮演技

人稱「天叔」的資深藝人梁天，今日（22/3）在醫院離世，終年87歲。年少時代的「天叔」，名副其實靚仔有型。（港台電視《樂齡帥靚正》截圖）

人稱「天叔」的資深藝人兼劇集監製梁天，今日（22/3）在醫院安詳離世，終年87歲。前藝人鍾叮噹（本名張鍾麗裳）接受傳媒訪問時透露，下午收到梁天姨甥來電告之其死訊。

梁天是香港第一代電視小生，見證本地電視業半世紀以來的發展興衰。早年他接受港台節目《樂齡帥靚正》專訪時，憶述當年入行經過。「香港和平（第二次世界大戰結束）之後，讀過幾年英文，出嚟做嘢之後又讀番夜校，曾經做過運輸公司，又做過廣播劇、綠邨電台、青年會話劇，咩都做。話劇社有個女仔同鍾景輝係同學，佢話：『你做戲唔錯，我介紹你畀鍾景輝。』於是我就見咗鍾景輝，佢畀咗段嘢我讀，然後佢話：『得喇，我再通知你！』於是乎我就咁樣入咗行。」

生於1932年的「天叔」，年少時在話劇社一位女同學的介紹下，而認識鍾景輝，結果展開他的演藝之路。（港台電視《樂齡帥靚正》截圖）

梁天近年已幾乎絕跡幕前，早年他罕有接受港台電視節目《樂齡帥靚正》訪問，講述他近年的獨居生活，亦大談當年加入演藝界的點點滴滴。（港台電視《樂齡帥靚正》截圖）

任教無綫第一代藝訓班 桃李滿門

「天叔」坦言自己從沒受過正統演藝訓練，「我未曾讀過戲劇，呢啲係天份，我唔係咩學院派出身，但我自細就鍾意睇戲。」60年代，電視界仍然是新興行業，升遷速度極快，「天叔」很快就由普通演員變成導演，後來更兼任藝訓班導師。「我一得閒，就會幫手訓練啲學生。」1971年，無綫電視開設第一期訓練班，甘國亮、郭峰、程可為、許紹雄、蘇杏璇、金興賢、陳美琪、呂有慧等等，都是「天叔」的學生，當年在畢業典禮期間拍下的大合照，他一直珍而重之，放在家中客廳。

縱橫電視界數十年，「天叔」的幕前作品多不勝數，包括無綫第一套彩色電視劇《清宮殘夢》（1975），劇情講述光緒皇與珍妃的故事，他飾演大太監李蓮英，同劇演員還有汪明荃、盧海鵬、伍衛國等。想當年「翡翠劇場」威力驚人，有份演出，知名度必定爆燈，客廳裏擺放了另一張舊照，只見萬人空巷，包圍《清》劇的攝製隊。「當天我哋喺維多利亞公園出外景！」

入行以來，他的足跡遍及無綫、麗的、亞視和電影圈，《清宮殘夢》之外，曾演出的劇集還有《洛神》、《浣花洗劍錄》、《天蠶變》、《三國春秋》、《三少爺的劍》等，而他擔任編導的作品則有《怒劍鳴》、《大地恩情》、《紅樓夢》，至於監製的劇集則有《IQ成熟時》、《我來自潮州》、《我和殭屍有個約會》等等。2011年「天叔」在電影《桃姐》扮演葉德嫻的老人院院友「校長」，2012年接受「學生」甘國亮主持的《亞視百人》訪問，都是他幕前的最後演出。

當年無綫「翡翠劇場」威力驚人，有份參演，知名度必定爆燈，圖中為當年無綫在維多利亞公園拍外景時，「天叔」（圖中）和其他演員被大批觀眾包圍。（港台電視《樂齡帥靚正》截圖）

1971年，無綫電視開設第一期訓練班，甘國亮、郭峰、程可為、許紹雄、蘇杏璇、金興賢、陳美琪、呂有慧等等，都是「天叔」的學生（港台電視《樂齡帥靚正》截圖）