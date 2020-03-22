王浩信拍《踩過界II》地獄式連踩19日　IG曬背肌用千字文訴苦

王浩信正在拍攝《踩過界II》，今天（22日）他在IG發表千字文，訴說連續拍攝19日也是12小時以上，是一個非常艱難的任務，他說：「連續19日嘅法庭戲加最後一日要拍除衫嘅沖涼戲！我終於完成了！每日12個鐘頭工作，兩三個鐘頭溫書，其他時間做人基本要做嘅嘢，之後每一日急速流暢嘅陳詞以盲俠嘅姿態為唔同嘅案件提出控辯，每一日完成之後都可以話係心力交瘁，所以每日都同自己講休息好第日再嚟！」

浩信為《踩過界II》付出好多。（IG：vincentwong07）

另外為了這部劇，浩信需要令自己身形更加完美，無論是拍劇前後，他也到健身房加緊操練，為的就是拍一場「沖涼戲」，由開始緊張心情下拍攝的14日，到第十五日浩信表示終於能拍攝得比較輕鬆，因為這幾天他只需要進行脫水過程，他說：「開始脫水狀態循環，準備最後一日沖涼戲，第一日8L水，第二日4L，第三日2L...到最後一日有需要先可以飲一啖！在雙重環境底下最後兩日，精神上真係有一種抽離嘅感覺...最後最後將僅餘嘅能量由血液泵到肌肉完成了廠景最後的一場！終於完成。」

浩信就係為咗呢場戲要脫水。（IG：vincentwong07）

浩信懇請大家體諒他這次這麼長氣，因為他想和大家表達是在艱難過程中完成一件事情，得到的是超乎想像，「好似每一場官司，幫每一個受害者，令我體會到公義。大腦吸收知識，一定要在放鬆的情況底下，一緊張就唔入腦等等，事情好壞都在乎你的角度，但經過時間，一定會過！到最後都要講返句記住支持，踩過界2，疫情下共勉之！」

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