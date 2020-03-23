【娛樂大家】狼人宮廷版愈做愈衰？　網民狠批：唔該TVB重視吓

徇眾要求，TVB月前決定繼續開拍《娛樂大家》，並將原本逢星期日播放改為逢星期一至五周常播出，改名為《娛樂大家10點半》，播出時間亦由1小時改為半小時。當中最受網民歡迎的環節「狼人宮廷版」亦是其中一個常置單元，其餘的環節還有「Cheat Chat 3.0」、「Liza Magic」、「邊個大阿姐」以及「大家問你答」。一如既往，在每集《娛樂大家10點半》正式播出後，製作單位亦會將當晚的「環節」分拆在YouTube上巿。同樣一如既往，「狼人宮廷版」的留言區非常熱鬧，除了不斷討論玩家玩得好不好之外，又再有大量網民留言劣評。

《娛樂大家10點半》在上星期啟播，5集10節中，分別播過兩節兩局「狼人宮廷版」。（影片截圖）

時間所限

其實上一季「狼人宮廷版」初推出時，網民對它的批評已經毫不留手，當中最主要的原因不外乎玩家質素太差以及破壞遊戲規則。當大部分觀眾都以為「狼人宮廷版」會在10點半重生時會一改以往的陋習時，豈料製作單位堅持持原判，而且變本加厲，導致網民再次怨聲載道。10點半版本的「狼人宮廷版」的致命傷其實是「時間」，一般12人局，即使是APP的「聲殺」版本，其預計遊戲時間也起碼半小時。而最受狼人殺迷追捧的台灣《娛樂百份百－凹嗚狼人殺》，其常置10人局，即使是「無上帝視角版」亦最少片長25分鐘左右。唯「狼人宮廷版」的播放時長只有14/18分鐘，扣除遊戲介紹、局中入夜的活動，狼人殺最精彩的「盤邏輯」精髓只剩不到10分鐘，實在令觀眾的投入感大減，「唔該TVB重視吓呢個環節」、「依家又急又趕超無癮，係唔係趕客」、「睇過最差嘅狼人殺」，類似的批評比比皆是。有不少網友都建議TVB可以起碼將「狼人宮廷版」改為一整集播放，或者將無刪剪版本足本放在YouTube播放，因為現時的剪接的是濃縮版本太過倉促，令「狼人殺」的精髓蕩然無存。

「狼人宮廷版」在YouTube的收看人數成績大不如前。（YouTube截圖）

其實娛樂家族都有唔少高玩（重溫上季的戰績數據）：