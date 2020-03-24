【慶餘年】張若昀原來係反叛校草　高中時曾被女生出尋人啟示

被發現釘唇環之後，張若昀曾在微博發文回應。（微博圖片）

《慶餘年》去年在內地播出後，劇中男主角張若昀即時人氣急升，連帶學生年代嘅種種「威水史」都被網民掘出。張若昀曾在節目中透露因父母工作關係，所以由細到大都係爺爺帶大，性格較為孤僻，直到升上中學，朋友變多，人亦比較叛逆，試過因為留長頭髮而被老師勒令剪短，心有不甘嘅張若昀喺收到指令後，竟然去電爆炸頭，然後仲染成綠色。翌日當同學喺操場列隊早會時，張若昀以一個綠色爆炸頭示人，老師見狀，即時貓捉老鼠咁款，最後張若昀出現喺課室時，頭髮已被剃成陸軍裝。

中學年代嘅張若昀。（網上圖片）

《慶餘年》播出後，由於張若昀並未符合如原著中嘅「范閑是一位容貌俊美的美男子，長相甚至勝於女子」，所以惹來不少評擊。事實上，張若昀又真係不能歸類為「美男人」，但原來佢讀書時，曾被同校女生喺討論區「尋人」，該內容大概係話「高中某男髮型稍稍有點刺，不胖。在9月8日這天，在校服外套內穿淺粉紅的衣服，好像下課時被老師教育，如果有人知道他是誰，請回帖告訴他的姓名、班級，要是有更詳細更好。」帖子一出，即有人回覆「張若昀吧」並指當時應該唔只張若昀一個被老師教育。

張若昀中學時，曾被同學女生喺討論區上「尋人」（網上圖片）

此外，有指張若昀曾獲同學提及參加帥哥選舉，好笑嘅係有人留言話「張若昀幾都沒上課，還有迷妹惦記他」，亦有人留言指「張若昀從來都是拿下巴看人，太狂」。由此可見，張若昀中學時逃學乃家常便飯，更係唔少老師眼中嘅「目標人物」、女學生眼中嘅「帥哥」。學生黑歷史被掘，有網民早前發現張若昀咀唇上有個好細嘅疤痕，細心研究下發現原來係唇環，網民為此提出「嘴上有唇洞不會疼嗎？喝水真的不會漏水嗎？」張若昀就此曾在微博上以「滴水不漏，謝謝，習慣了。」作為回應。



張若昀曾在節目分享綠色爆炸頭事件