【收視滯後報告】抽起港台節目即收視上升　《慶餘年》難有起色

收視滯後報告又再出爐，今次日期是3月9日至3月15日。早前無綫宣布停播港台節目弄得滯城風雨，有人指這是打壓新聞自由的造法，當時綫解釋是變動源於市民對新聞、資訊的殷切需求，無綫新聞的收視持續上升。所以，無綫在這份報告的星期，本身屬於港台時後的六點改為播放《獨孤皇后》，六點半至七點半則將六點半新聞報道由本身的半小時加長一小時播放。

港台節目多年來在無綫和亞視播放，圖為2009年《頭條新聞》20周年特輯，自嘲在亞視播放因為收視低，是最大的懲罰。（頭條新聞畫面）

當時消息傳出後，雖然坊間傳來很多聲音，但無綫依然堅持節目調動，而這個政策看來是對的，因為的確將收視提升了。翡翠台周一至五晚上6時之港台時段，由2020年1月至3月4日止，過去10周平均收視約5.2點，最低約4.4點，最高約6.0點。由3月9日開始，改播《獨孤皇后》，取得平均收視7.7點，較港台節目增加逾2.5點。

《獨孤皇后》成功刺激了六點時後的收視。（劇照）

雖然本身放在七時播放的《獨孤皇后》平均有13點左右，改在6點其實是拉低了該劇的收視，但卻拉高了6點時後的收視，而在六點半播放的六點半新聞報道加長為一小時後有15.5，其實也略高於本身的《獨孤皇后》，所以絕對是雙嬴局面。

原定在無綫電視翡翠台播映的港台節目,將如常在港台電視31及31A播映。節目的首播時間如下：

《鏗鏘集》逢星期一晚上8時（網上圖片）

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除了港台時後大家關注外，劇集也是一個重點，強勢的《法證先鋒IV》連續四星期保持在35以上的收視，還有兩星期的時間，看來要打破《延禧攻略》的31.4點只是時間的問題。另外《慶餘年》在第二個星期依然沒有起色，更加由26.2點下跌至25.3，看來上星期報告再述的問題真的存在，《慶餘年》即使在這個大市也要跑輸。

《法證先鋒IV》應該會成為近年收視冠軍劇集。（劇照）

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均29.8點，最高收視周一(9日)晚31.6點。《法證先鋒IV》周一至五平均35.4點，最高收視周四(12日)晚36.1點。《慶餘年》周一至五平均25.3點，最高收視周二(10日)晚26.1點。《On Call 36小時》周一至五平均7.9點，最高收視周六(14日)晚8.6點。

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