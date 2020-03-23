【東張西望】柴犬Cafe涉虐狗被前員工舉報　負責人：我晚晚瞓得着

早前有網民在網上爆料指一間柴犬cafe涉嫌虐待狗隻，前員工更提供照片和影片作證據，指控cafe為提供給狗狗的生活環境極度惡劣，不但將牠們關在細籠中，亦有籠疊籠情況，甚至經常目擊狗隻與糞便一起食和睡，今晚（23/3）播出的《東張西望》直擊涉事Cafe跟進事件。

狗狗的生活環境極度惡劣。（《東張西望》影片截圖）

早前有網民在網上爆料指一間柴犬cafe涉嫌虐待狗隻。（《東張西望》影片截圖）

據悉，該狗cafe除了在銅鑼灣和何文田有分店外，該狗狗cafe老闆還有經營寵物店和狗酒店，店舖前員工陳小姐接受《東張西望》電話訪問怒斥老闆毫無愛心可言：「他們主要見錢眼開，跟愛心兩個字扯不上關係！」

前員工稱cafe老闆見錢眼開，完全零愛心。（《東張西望》影片截圖）

前員工怒斥店舖惡行。（《東張西望》影片截圖）

於一年前離職的銅鑼灣分店前員工朱小姐在節目指出，有時見到狗狗的健康狀況不太好，比一般的柴犬相對瘦弱，亦經常出現腹瀉情況，試過向老闆反映，卻得到「如果腹瀉就暫時別讓牠見客人，先把牠關在房間裏」的解決方法。另外，她亦表示狗狗居住的環境極度惡劣，被困在大約一呎半至兩呎高的狗籠中，而且籠疊籠疊至三層高，有時更會有連籠帶狗由高處墮下的情況出現，甚至每天早上都看到牠們踩到大便，連食物盤、水盆都是大便的情況：「如果不幸有高層籠裏的狗腹瀉，可能會拉到下層的狗身上。」

前員工表示每天早上都看到牠們踩到大便，連食物盤、水盆都是大便的情況（《東張西望》影片截圖）

朱小姐亦表示，老闆曾跟員工多次叮囑離開前要記得關掉冷氣，只開燈和風扇給狗狗：「一個房間有八隻小狗被困在一起，冷氣關掉了，那時候還是夏天，人類進去也覺得辛苦，何況牠們八隻圍在一起？」然而，涉事寵物店負責人陳先生回答《東張西望》時卻講完全相反的說話：「窗戶、冷氣、風扇，同事都會安排。」似乎雙方各執一詞。

前員工表示狗狗居住的環境極度惡劣，被困在大約一呎半至兩呎高的狗籠中，而且籠疊籠疊至三層高，有時更會有連籠帶狗由高處墮下的情況出現（《東張西望》影片截圖）

柴犬專家劉家威指出，柴犬天性溫馴比較文靜，大部分都不會胡亂吠叫，然而《東張西望》拍攝團隊潛入涉事cafe時，卻見到這班「營業中」的柴犬一見到食物就蜂擁而上，懷疑牠們根本吃不飽。負責人陳先生則連環否認：「因為我們的狗糧某程度上有贊助，我們的狗不會吃不飽，只會不吃！」

《東張西望》拍攝團隊潛入涉事cafe時，卻見到這班「營業中」的柴犬一見到食物就蜂擁而上，懷疑牠們根本吃不飽。（《東張西望》影片截圖）

涉嫌虐狗的Cafe（《東張西望》影片截圖）

對於有前員工指控店舖虐狗，陳先生表示其實店舖外仍有不少可以放置狗的位置，認為是員工的疏忽：「可能有些員工比較懶惰，沒有按照公司的指示放在適合的位置。」陳先生聲稱已經報警並將案件重演：「找回當日的籠和狗，證實負責把狗放進去的那個人犯法，他把一隻很大的狗放在一個很小的籠子裏。」他反擊指是有員工不滿被炒惡意造謠，現已鎖定拍片的人，並理直氣壯表示自己心安理得：「我賣狗13年了，我每晚都能入睡！」

陳先生理直氣壯表示自己心安理得：「我賣狗13年了，我每晚都能入睡！」（《東張西望》影片截圖）

陳先生似乎不懂如何抱狗。（《東張西望》影片截圖）

有網民認為，只要能提供店舖閉路電視片段就能查個水落石出，陳先生表示不能夠公開，但聲稱會嘗試提供直播片段，只要網民登入密碼後就能看到店內情況。