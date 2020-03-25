【On Call 36小時】Andy謝卓言離巢轉戰金融界　為跨國公司搞上市

TVB經典醫療劇《On Call 36小時》深夜重播，當年主角馬國明、楊怡大受歡迎外，亦成功捧紅了一眾新人。在劇中飾演外科專科實習醫生的「Andy」謝卓言，與嫲嫲羅蘭之間的感情打動了不少觀眾，網民重溫時紛紛表示睇到眼濕濕。

事隔8年重溫《On Call 36小時》，謝卓言說勾起了不少美好回億，他感謝監製、導演的指導：「同羅蘭姐嗰幾場戲實在太深刻，影后真係影后！佢嘅演技可以帶到我好容易入戲，拍嗰陣我真係當咗羅蘭姐係我嫲嫲。排戲嗰陣，我已經進入咗狀態，喊個不停。每次睇返playback，我都會眼濕濕。真係代入左Andy迪迪仔呢個角色！唔想令嫲嫲失望，一定要做個好醫生！」

Andy與嫲嫲之間的感情打動了不少觀眾。（《On Call 36小時》影片截圖）

現年34歲的謝卓言於2009年報考第23期無綫藝員訓練班，及後成為TVB演員，他因出演《On Call 36小時》Andy一角開始爲人熟識。在2015年，謝卓言決定離開TVB，結束6年的賓主關係，他直認為生計決定轉戰金融界：「大家都知做演員嘅收入好唔穩定。同埋拍劇時，時間真係好顛倒，有時候令到自己心情同情緒好唔穩定。真係會令到家人同身邊嘅朋友擔心，不過我而家回想起都係個成長過程，令自己更堅強。」

至於為何轉戰金融界，謝卓言指是機緣巧合，再加上在多倫多大學讀書時主修經濟同政治，趁機可以實踐書本上學到的知識：「嗰陣時我同TVB份合約差唔多完，同時咁啱有個上市project需要用到我。最終同TVB有共識，做金融界就好難抽時間出嚟拍劇，所以最終選擇做金融，心態都同做演員一樣，要做好自己嘅崗位。不過都要一段時間慢慢適應呢個咁大嘅變化。」

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現時謝卓言主力幫不同公司搞上市集資，2017年曾協助永駿國際（現名為「積木集團」）集資上市：「呢幾年同唔同類型嘅公司搞融資。近排因為疫情令到全球嘅經濟都唔係好穩定，所以都會影響到我哋呢個行業。希望呢個疫情快啲過，最緊要大家小心身體。」

至於離開TVB轉戰金融界收入有否大增，謝卓言說暫時不方便透露：「年薪真係唔係好方便透露，近排傾緊幾個projects，簽咗保密協議，所以唔可以對外透露我嘅薪酬。」

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