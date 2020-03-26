【潮流日常】台灣名媛孫芸芸比丈夫活得青春　4招保養術逆齡生長

台灣名媛孫芸芸21歲嫁給富商廖鎮漢，婚後育有一子一女，孫芸芸今年41歲，老公48歲，年齡相差不大，但她沒有與老公一起變老，依然活力年輕，身材樣貌更勝從常，跟20歲女兒像姊妹一樣。孫芸芸逆齡生長，以下分享4招她的保養秘訣，值得大家參考：

孫芸芸與老公年紀相差不遠，但對方已經一頭白髮，而她依舊年輕。（IG圖片／aimeeyunyunsun）

簡化保養程序

孫芸芸本身是乾性皮膚，但她也不會亂用護膚品，保養程序比較簡單，但比較有針對性。孫芸芸的護膚品不多，但她會根據自己的膚質和季節來挑選護膚品，不同季節的濕度不一樣，太乾容易出細紋，太濕又會生粒粒，繁複鎖碎的保養步驟，反而會給肌膚過多的負擔。

孫芸芸每天的保養步驟是：化妝水、眼霜、精華液、乳液，冬天則會轉用霜類產品，並塗上一層薄薄的油。

孫芸芸女兒Trinity（左）今年20歲，跟媽媽走在一起，像姊妹一樣。（IG圖片／aimeeyunyunsun）

注重全身保濕

孫芸芸的保養程序雖然從簡，但卻一絲不茍，由於她是乾性皮膚，所以尤其重視保濕，從臉到腳，每個微小的部位，包括腳指趾也不例外。除了沖涼後搽乳霜之外，出門也會搽一次，不只可以令身體看起來更加水潤有光澤，也同時多做了一重保濕，避免因肌膚太乾而產生細紋。

零頸紋保養由細做起

想看起來更年輕，一定不能有頸紋，孫芸芸認為女孩子一定要注重頸部保養，她自細就開始對頸部進行保養，臉上搽什麼都會帶到頸上，後來更用眼霜來搽在頸部皮膚上，富貴如她都覺得自己奢侈，但相當有效果，她的確沒有頸紋。

孫芸芸育有一子一女，她的身材非常火辣，皮膚保養得極好，零頸紋。（IG圖片／aimeeyunyunsun）

吃大量蔬菜 配搭白肉

孫芸芸不止樣貌凍齡，身材也非常好，除了做運動之外，她相當注意飲食健康，以白肉和青菜為主。她每天都吃大量的青菜，可以水煮也可以當沙律吃，另外她亦習慣吃脂肪少的雞柳，簡單灑點鹽和黑椒，聽起來很寡，但她認為很好吃。

多吃蔬菜其實是保持青春的法寶，不少凍齡人士都愛吃蔬菜。蔬菜含有許多人體每日所需要的營養素，包括維生素、礦物質、必須胺基酸、優質碳水化合物等，除了補充身體所需之外，另外還富含花青素、類胡蘿蔔素、葉黃素等，這些都是優質的抗氧化劑，可以協助身體對抗自由基，減緩人體的老化速度。

不過她偶爾也會放縱一下，吃吃大餐，但大部份時候都非常自律地吃「仙女餐」。

孫芸芸母親也是一名美女。（IG圖片／aimeeyunyunsun）