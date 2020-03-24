【飛檳吧！男神．多圖】大馬女神打頭陣　李格莹驚叫黎學勤食佢

ViuTV節目《飛檳吧！男神》由兩位男神莫竣名（Louis）及黎學勤（Jeffery）主持，他們飛往馬來西亞檳城拍攝，以接管一間具有酒吧、餐廳及沙灘的旅館為主題，每集請來不同的當地美女客串，兩位男主持更暗中作「溝女比拼」！第一集打頭炮去機場接機的女生是李格莹（Geying），節目中的她相當主動，原來更大有來頭。

Geying一句「食我啊」，令兩個男神都目瞪口呆。（電視截圖）

Geying外表斯文清純，但接機時一見到兩個男主持就主動要求抱抱，勁主動！一起搭車時坐在他們中間，她更作勢要搭Louis膊頭。而且想不到她性格好開朗活潑，好快就跟他們熟絡。節目組帶他們到餐廳食飯，Geying問Jeffery︰「你要食咩？」Jeffery反問︰「有咩可以食？」Geying竟然話︰「食我啊！」男神們聽到「眼定定」！

Geying樣子甜美，原來說話爽朗直接。（Instagram@_geying）

其實Geying是選美出身的90後，今年25歲的她是2017年馬來西亞世界旅遊小姐最後五強，也是2018年Astro國際旅遊小姐最後八強，近年轉型做KOL，分享時裝和美容心得，她憑着純真笑容，俘虜不少宅男。

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另一個也有亮相的女生叫雨心（Jeana），她更要求Jeffery幫她搽太陽油，Jeana是馬來西亞性感網紅兼夜場DJ，藝名叫DJ RAIN X，她在節目內也相當進取以Bikini上陣，非常吸睛。

Jeana都好熱情，反而主持們就有點尷尬。（電視截圖）

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