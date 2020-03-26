【疫日搵食】黃婉曼豪宅區開餐廳　生意跌5成：包場興趣班取消晒

藍天白雲，椰林樹影，水清沙幼，坐落於將軍澳南的世外桃源…… 適合一家人、扶老攜幼、沿着海邊，吹着海風，散散步、踩踩單車、輕輕鬆鬆，享受悠遊時光。在新冠肺炎（舊稱：武漢肺炎）爆發之後，附近的街坊活動並沒受太大影響，然而，無論男女老幼，都一定會戴上口罩。

人口密度較巿區稀少，在疫巿之下，看似沒太大分別，但實際上，黃婉曼（Icy）去年在將軍澳南區開辦的「RISE Kitchen」，受新冠肺炎疫情影響，卻實實在在失去了一半的收入來源。「RISE Kitchen」是一間集Café及烘焙學校於一身的麵包甜點店，Icy選址較偏遠的原因，旨在提供一個舒適的環境令客人紓壓：「香港人都好壓抑，永遠喺鬧巿好擠迫，所以我就想有一個空曠啲嘅地方，好舒服，真係可以坐落嚟好放鬆咁去飲杯咖啡，同朋友傾吓偈，或者一家人聚會嘅地方。其實當時我揀呢度而唔係鬧巿，都已經有個心理準備個人流係會少啲，個收益冇嚟得咁快。」

Icy的餐廳暫時只有室內座位，但她一直希望可以提供室外雅座，可惜在疫症肆虐之下，這個想法仍然只是想法。（梁碧玲攝）

收入減少一半

在疫巿之下，Icy坦言餐廳的部分的生意未受太大影響，雖然店內客人較之前少，但外賣生意卻有輕微增加：「有啲街坊就會嚟買完外賣拎返屋企食。不過可能Home Office嘅人多咗，我見到有唔少人都攞埋部電腦落嚟做嘢，同埋又多啲啲區外嘅人過嚟，可能佢哋又想搵個海邊，呼吸吓新鮮空氣。」然而，約一星期一次的包場生意例如生日派對、公司聚會等，在疫情爆發之下盡數取消，烘焙學校部分的收入亦全數歸零：「而家賣包同放包嘅位，原本就係用嚟上堂嘅，我以前有啲麵包、甜品興趣班，亦都會有啲世界級嘅甜品大師過嚟開班授徒，但而家咁取消晒，（課堂很頻密？）一個星期會有兩、三日，星期六、日就一定爆滿，我每兩、三個月就會請啲專業嘅大師嚟做培訓，但而家啲外國人都唔會嚟喇，所以全部都取消晒，上堂嘅位置我就用埋嚟放枱，令個環境寬鬆啲，客人都坐得舒服啲同埋安心啲。」

Icy於5年前跳出香港在日本修讀法國藍帶麵包課程，畢業後曾投資七位數字開辦麵包學校教授學生，不過為專心打理好「RISE Kitchen」，位於鰂魚涌的麵包學堂已經結業。（梁碧玲攝）

老闆娘親身洗廁所

生意減少，工作理論上亦相對減少，但實際上卻恰好相反。專訪當日，由記者來到餐廳，到專訪結束離開的一刻，Icy的工作沒有一刻停止，記者感覺似阻礙到Icy的工作，Icy解釋謂：「今日咁啱要做一啲攝影嘅工作，所以特別忙碌。我好貪心嘅，好專制，乜都要理。同埋呢段疫情嘅時間，可以畀我哋去思考吓點做得好啲，例如諗吓啲新菜式呀，諗多啲嘢去充實自己。我一路都好鍾意影相，咁我而家就多咗時間同空間去做幫我啲麵包影靚靚相，例如以前坐滿晒人，但而家我就可以喺啲吉位，我就可以善用喇。」Icy平時回到餐廳幾乎所有事情都會涉足，但最重視和緊張的是洗手間：「乾淨，係客人嘅感覺嚟，通常我第一時間就會入洗手間，要執乾淨佢，垃圾我會執、抹乾淨唔會濕漉漉，檢查洗手液齊唔齊。」

Icy認為在疫巿期間，食肆最重要的是衛生環境和防疫措施，所以她特意去搜羅優質的抗疫產品。（梁碧玲攝）

抗疫措施

在疫巿之下，Icy亦有為餐廳積極搜羅抗疫產品，務求令顧客放心消費：「首先要由員工做起，要確保員工健康，冇外遊，每日Check住體溫，留意有冇病徵，全部人做嘢都一定要帶口罩，由公司提供。另外喺客人方面，除咗定期會為餐廳消毒之外，客人入到嚟可以用我哋提供嘅消毒搓手液，亦都有啲酒精嘅紙巾可以清潔佢哋嘅用品，例如電話，仲有支益菌消毒噴霧，係可以食用嘅，用嚟清潔吓個枱面呀，餐具等等，呢支嘢係我撲返嚟㗎，基本上所有消毒產品都係我撲返嚟。」

Icy笑言自己在餐廳的角色似「妹仔」：「因為好多同事都比我有經驗，我要聽佢哋講，同埋我咩都會做，洗廁所、抹枱、入麵包呀咁。」（梁碧玲攝）

睇吓Icy嘅工作：

+ 7 + 6 + 5

「好幸運地，疫巿環境之下，反而多咗人嚟一啲偏遠、開揚啲嘅地方，所以我覺得都好好彩。」但Icy對於今次在疫情中某程度上的「因禍得福」徹底抗拒，只是慶幸自己仍然能夠維持營運，「成件事令到大家好辛苦，大家都要好小心翼翼。令到我好傷心嘅一件事係，就算嚟到空氣清新嘅地方，有時星期六、日，見到啲小朋友出嚟踩單車，玩滑板，放狗，啲小朋友全部都戴住口罩，所以我係覺得好傷感，因為喺一個感覺優美、空氣清新嘅地方，但大家都要戴住口罩，彷彿好似空氣有毒咁，同埋食嘢都要食得小心翼翼……對不起……」說着說着，Icy突然激動，熱淚盈眶：「我自己作為媽咪，我個女都好耐冇去過街……所以我覺得，今次呢個疫情，對全香港都絕對唔係一件好事。」

專訪當日，Icy突然激動，熱淚盈眶。（梁碧玲攝）

睇埋專訪當日，Icy餐廳嘅情況：

+ 12 + 11 + 10