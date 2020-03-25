與韓君婷同居兼wtspp留下愛情密碼　六合彩之子蔡國威：多謝關心

46歲嘅蔡國威與44歲嘅韓君婷，相識22年，多次以「好好好朋友」形容雙方關係嘅二人，近日被發現同居。（ladybelindahon@ig圖片)

現年44歲嘅韓君婷，97年參選亞洲小姐成為冠軍入行，出道時，她與她與初戀男友著名髮型師葉錦昌正值熱戀期，惟當時男方發現患上肝癌，她仍不離不棄並獲男友求婚，可惜最終天人永隔，喺多重打擊之後，韓君婷曾一度患上厭食症及抑鬱症。

韓君婷早年由新加坡回流香港，雖然想重返幕前亦但遇上不少阻滯，她除了接主持工作、鑽研食譜兼自拍下廚短片外，亦做埋醫學美容工作。（ladybelindahon@ig圖片)

前年韓君婷母親患癌離世，對她造成極大打擊，幸當時身邊有不少好友相伴，當中包括相識逾22年嘅亞視之殺蔡國威，去年二人被影到齊齊以街坊裝喺九龍城食飯，之後又一齊到超市掃貨，猶如情侶一樣，不過當時韓君婷否認，並指二人好合拍，係好朋友。

蔡國威嘅WhatsApp暗藏愛的密碼。

近日二人再次被傳同居，原因係有媒體影到佢哋一齊睇傢俬之後齊齊返回九龍城寓所。蔡國威現為TVB藝人，除《六合彩》攪球儀式主持人，亦有參與劇集拍攝，但始終唔係力捧小生，收入有限；至於從事醫學美容行業嘅韓君婷，有指佢收入亦都唔算高。據悉，二人現於東頭邨同居，問到點解會揀公屋而非私樓同樓？蔡國威接受《香港01》訪問時，就表示：「多謝關心，但我暫時唔回應住，過兩日我會出嚟見大家，到時一次過再回應。」。雖然男女雙方都一致以「好朋友」回應，但再睇睇蔡國威喺WhatsApp喺關於部分中，原來早已暗藏玄機，一句「n paau I n 55!W I n a^o7 I」看似亂碼嘅交字，只要將其倒轉來看，即時變成「l love u I Miss u I need u」，雖然未知蔡國威是否電影《志明與春嬌》嘅忠實觀眾，但喺非常時期出現一句戀愛密語真係令人有好多幼想空間。