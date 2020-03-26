【法證先鋒IV】李施嬅親手解剖至親痛哭卻強忍　演技爆發令人心噏

無綫重頭劇《法證先鋒IV》自播出以來收視和口碑俱佳，該劇總監製梅小青曾表示，劇組花了很長時間做足資料搜集，製作十分之認真。除此之外，當然也是因為劇中有不少好戲之人的演出啦，李施嬅就是其中一位。年前已衝出香港進軍國際市場的施嬅，曾於2017年憑微電影《Once More》獲得European Cinematography Awards和Los Angeles Film Awards的最佳女主角，演技不容置疑。她在《法證先鋒IV》亦備受網民的讚賞。

劇中有好多好戲之人，李施嬅是其中一位。(ig@selenaleelalee)

該劇現已進入結局篇，劇情愈來愈緊張，剛播出的一集就有施嬅演技大爆發的一幕。劇情講秋姐（謝雪心飾）被殺，由家希（李施嬅飾）為秋姐做法證解剖。家希和秋姐的感情深厚，由秋姐由細湊到大，兩人情同家人，家希更視秋姐為親母般看待，秋姐的死對她打擊很大，但家希卻要親自為秋姐進行解剖驗屍，施嬅演繹這場內心感情，完全表現出至親離世那種悲痛的心情，沒有失控的嚎啕大哭，沒有撕聲力竭，可是她痛哭完又要強忍淚水並繼續解剖的工作，卻更令人感受到那種失去至親的撕心裂肺之痛，觀眾都看得非常心噏。

秋姐竟然被殺宮了。(劇集截圖)

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