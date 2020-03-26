【慶餘年】陳萍萍暗藏報復大計　吳剛最初以為要反串做女角

或者係因為未曾睇過原著，所以當初吳剛收到劇本時，一見到陳萍萍三粒字時，竟然以為要反串女角。

內地天價片酬早已是影視圈常態，過往楊冪、孫儷、楊穎（Angelababy）等人劇集片酬有傳係8000萬，但自從逃稅風暴爆發後，喺限薪令之下，有傳孫儷新劇《家安》總片酬係1620萬。《慶餘年》去年在內地播出後，網上流上一份相關演員嘅價錢表，飾演慶帝嘅陳道明預計片酬為2163萬、飾演范閑嘅張若昀片酬為3773萬、雞腿姑娘李沁則為3000萬，《慶餘年》第一季有46集，拍攝時間長達半年，片酬逾千萬實屬正常。

陳萍萍最初出場時，對范閑處處維護希望得到對方嘅信任。（影片截圖）

不過，喺價錢表流出之後，有網民竟然發現劇中飾演陳萍萍嘅吳剛，片酬竟然係零！其實陳萍萍一角極為重要，貫連慶帝、范閑之母葉輕眉，喺20集打後戲份甚多，零片酬到底真定假呢？雖然吳剛從未出面說明，但有指吳剛因與導演孫皓份屬好友，當佢知道大部份製作費都用在演員片酬後，即向導演提出零片酬。另外，亦有指吳剛最後唔打算接拍《慶》，但得知可以同陳道明、于榮光（肖恩）交手，吳剛爽快答案出演。

吳剛過往嘅角色都man味十足。(微博圖片)

喺原著中，清楚交代了陳萍萍係一名太監，不過，喺劇中就未有提及，只知道佢係慶帝嘅左膀右臂。其實陳萍萍表面上對慶帝忠誠，但內心卻充滿憎恨，事關陳萍萍早年並未受過任何人尊重，直到遇上范閑之母葉輕眉，可惜慶皇為咗權力而將葉輕眉殺死，自此之後，陳萍萍一直搵機會報復。