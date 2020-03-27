【多圖】蘇麗珊曬激罕健康性感相　網民驚覺當年少女已「進化」

蘇麗珊（Cecilia）近日貼出運動照，並罕有地展示好身材！由於新冠肺炎（COVID-19，俗稱：武漢肺炎）肆虐，市民均紛紛留在家中以策安全，連Cecilia也不例外，她IG寫道：「想出去做運動， 睇住相發下夢先；乖乖地喺屋企隔離自己！」她又發現自己開始有奇怪舉動就是很愛哭，例如：看《Our Planet》有隻BB Flamingo落伍所以找不到水源，她哭了；有一天去沙灘執垃圾， 工作人員說烏龜被吸管插住鼻、其他海洋生物被膠袋包着頭而窒息，她又哭了。Cecilia說：「我始終相信人性本善，對動物會有的同情心，如果也可以放在身邊的人身上、放在需要的人身上，世界會美好一點。」她又勉勵大家：「我們都一起作戰、都在學習如何面對，所以一齊加油、一齊提醒身邊的人。」

蘇麗珊罕有曬健康性感相，但卻有網民指出她的感覺不同了！（Instagram／@ceciliaso）

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可是，有眼利的網民發現蘇麗珊的樣貌與大眾在電影《那一天我們會飛》初認識她時似乎有點不同了，其實與五年前的Cecilia相比，最大改變的大概是髮型，從幹練短髮轉變成齊陰長髮的「娃娃頭」，讓她的淑女氣質變得更加濃，這可能是讓她看上去感覺變得不同的原因。

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