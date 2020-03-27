台灣歌手溫嵐拍片教防疫樣貌惹熱議　網友：這是未消腫豬頭照嗎？

台灣歌手溫嵐近日在微博拍片教網友用精油做消毒防疫，利用精油同植物油或酒精結合，還親自示範使用方式，相當用心。但樣貌似乎較以前有很大變化，因此引起網友熱議。

短片中溫嵐扎起頭髮，身穿Play白色Tee，耐心同大家講解如何使用精油防疫，在親自示範的過程中，將腫脹的蘋果肌、大小不一的狹窄鼻孔，以及超尖下巴的凹陷處暴露無遺，看上去有些僵硬。

對此，有不少網友表示：「不要再整了，有網友說你變豬頭了」、「這是沒有消腫豬頭照嗎」、「這臉，嚇我一跳…以前不這樣啊」等，而溫嵐並不以為意，還打趣回應網友：「其實豬的智商很高也很愛乾淨哦」、「是APP搞笑的軟體，你可以試試喔」等。

溫嵐幽默回應網友。（微博截圖）

另外，溫嵐還在文中寫出精油的配方比例：「如果有綠花白千層、茶樹、羅馬洋甘菊這三種精油，可以搭配75%酒精還有植物油來做消毒防疫。選擇方便攜帶的小瓶罐隨時隨地都可以做好殺菌以及保護呼吸道。」溫嵐自己採用了走珠、噴霧、聞香瓶，有關精油的比例為：以20ml植物油或酒精，加12滴精油，而聞香瓶可以直接滴精油。

溫嵐不忘叮囑大家小心防護。（微博截圖）

40歲的溫嵐出道22年，與吳宗憲合唱的《屋頂》在兩岸三地的傳唱度非常高，其後還推出過不少膾炙人口的作品《傻瓜》、《祝我生日快樂》、《同手同腳》等，是影、視、歌三棲藝人。不過近年來發展平平，2015年後便沒有出過新專輯，2018年發布過一隻單曲，但也無太大迴響，現在多數在內地發展。