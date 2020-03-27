【On Call 36小時II】朱千雪顏值巔峰　同吳啟華演情侶毫無違和感

TVB深夜重播經典醫療劇《On Call 36小時》，昨晚（26/3）播出大結局後將於今晚緊接播出續集。《On Call 36小時II》演員陣容強勁，除了繼續有馬國明、楊怡外，還有一眾女神岑麗香、王君馨，朱千雪加盟。劇中，朱千雪還會和「程至美醫生」吳啟華發展一段忘年戀。

《On Call 36小時II》是千雪顏值巔峰之作。（《On Call 36小時II》劇照）

現年31歲的朱千雪參選2012年香港小姐奪季入行，雖然當年因網上投票系統發生問題而失落冠軍寶座，但卻贏得民心，獲封為「民選港姐」。千雪加入TVB後備受力捧，首次參演電視劇《On Call 36小時II》即擔任重要女角「向芊兒」。飾演醫生的朱千雪無論是樣貌還是演技，都獲網民激讚，更指《On Call 36小時II》是千雪BB顏值巔峰之作。

當年25歲的朱千雪與49歲的吳啟華在劇中飾演情侶，縱然二人年齡差距大，但卻出奇地毫無違和感，觀眾大讚他們的演技自然，令人看得舒服。

當年25歲的朱千雪與49歲的吳啟華在劇中飾演情侶。（《On Call 36小時II》劇照）

2016年，朱千雪在劇集《EU超時任務》首次擔任女一即大獲好評，被網友視為「視后」大熱。雖然最終失落寶座，但與拍檔王浩信憑此劇奪得「最受歡迎劇集搭檔」，翌年再憑《踩過界》勇奪《星和無綫電視大獎2017》「我最喜愛TVB電視女角色」。

點撃睇千雪BB在《On Call 36小時II》的演出：

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事業發展順利，然而千雪醉心追求知識，寧願減少幕前演出也要繼續她的學業。她於2015年向TVB請假一年去修讀香港中文大學企業傳播管理碩士課程。2016年畢業後，再修讀香港城市大學法律博士課程，一邊讀書，一邊工作，獲封為「學霸港姐」。

去年6月，朱千雪與拍拖5年的醫生男朋友Justin拉埋天窗，過着幸福人妻生活，相信不少網民十分期待能再次看到千雪BB的幕前演出。