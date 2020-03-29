胡鴻鈞30歲生日分享18歲讀男拔舊照　間接證無削骨瘦面為自己平反

現年30歲的胡鴻鈞 (Hubert) 入行至今10年不斷被指有整容削腮骨瘦面，不止一次有報道大字標題話他刀削面，還附上他多年來的進化圖。他每次接受訪問談到有關傳聞時，都會例牌否認。年前Hubert接受電台訪問時，就即場叫主持摸他的面來驗證一下他有否削過骨。他當時表示：「係塊臉瘦咗，一來會少咗Baby Fat，二來，我做運動都一定有幫助。影相或者係角度問題，又或者我的確會P圖啦，既然啲相會放上網，我就一定要調色，將自己P到最瘦，眼睛整到最大。」

Hubert初入行時個樣。(ig@hubertwu)

呢日Hubert就於他的IG post了他18歲時他在男拔萃書院讀書的「學生Look」照片，並留言表示：「30歲嘅第二日，睇番自己當年18歲嘅相，認真諗唔明，我擺呢兩個pose個（嗰）陣，係諗緊咩 ... #男拔條呔係我呢十幾年嚟唯一仲收藏緊嘅accessory」相中的他一臉稚氣，青春無敵，而網民的焦點都落在他的臉上，18歲時的Hubert塊面尖尖瘦瘦，與他初出道時的方臉好唔同，難道他想藉此力證自己並無削骨瘦面？

Hubert依家個靚仔樣。(ig@hubertwu)

點擊下圖逐格睇Hubert 18歲時個樣，以及佢依家嘅靚相，大家可以對比下：