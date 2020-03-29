歐陽巧瑩約滿無綫想選區議會　爭取大麻合法化：唔使咁多無謂包容

索爆人妻歐陽巧瑩（Tammy）早前已正式約滿無綫並已離巢，她今日（29/3）就於她的IG上發文分享感受：「一份合約嘅終結，解脫，多謝自己捱過左（咗）七年。有人問點解呢一年少見咗你，因為我唔想做幕前，講咗好多次。我言行大膽唔係搏（博）出位，我根本唔想喺街有人認得我。我只係一個人，唔該唔好再標籤我，唔好再道德綁架我。我係一個點嘅人，我好清楚，我立場係乜，我好清楚。識我嘅，都好清楚，唔好再估亦唔洗（使）再估。推動香港大麻合法化，合法化之後就唔洗（使）咁多無謂嘅包容。多謝朋友關心，我其實一啲都唔鍾意大麻，喺荷蘭試過唔鍾意。鍾唔鍾意係個人喜好，啱，就應該支持。」

Tammy post了她當年選香港小姐的相。(IG@t.a.m)

雖然Tammy有樣有身材，但她卻多次強調不想再從事幕前的工作，她接受訪問時坦言自己找不到繼續留在TVB的原因，離巢後終於可以做自己真正想做的事，她的老公林師傑都很支持她。而她更一心棄影從政，打算4年後參選區議員，希望可以循此途徑再選立法會。

Tammy老公林師傑都好支持她。(IG@t.a.m)

Tammy透露現時與拍檔開了製作公司，又成立了自己的YouTube頻道，想參選區議員是希望為自己居住的地方做些事，其中一樣就是想在香港推行大麻合法化。她認為大麻合法化將會是未來主流，幫到經濟又幫到人，國際間亦都有足夠的數據去支持。她直指在現今文明世界仍視大麻為毒品是井底之蛙的想法。《香港01》記者曾就此事聯絡歐陽巧瑩，惟暫未獲回覆。

Tammy想將大麻合法化。(IG@t.a.m)

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