浮城絮語│《幸福的旁邊》10年後拍劇再遇楊淇　盧鎮業：變咗彩蛋

新世代演員兼紀錄片導演盧鎮業（小野），早前憑電影《叔‧叔》阿永一角，入圍「第39屆香港電影金像獎」最佳男配角，他最近亦為「港台外判戲劇計劃」《浮城絮語》擔任執行監製，此處將於今晚（29/3）晚上10時播出的第二個單元《氹氹轉》，小野更會客串父親一角，與10年前曾在《幸福的旁邊》合演情侶的楊淇「再續前緣」，正式成為「表弟婦」。 撰文：游大東 短片：葉志明 剪接：吳宇峰

新世代演員盧鎮業為「港台外判戲劇系列」《浮城絮語》擔任執行監製，更為了省錢而客串三集，包括《氹氹轉》，結果反而成就了自己與楊淇於幕前「再續前緣」：「而家變咗個『大彩蛋』，拍嗰日個感覺都真係幾複雜幾微妙。」（梁碧玲攝）

《幸福的旁邊》由麥曦茵執導，2011年分別在香港電台以《女人多自在4》的名義在無綫翡翠台播放，亦獲安排在「第35屆香港國際電影節」放映。當年盧鎮業才23歲，因為飾演暖男「表弟」何彥君行為討喜，令他突然間累積了一班粉絲，所以外界一直期望，他與楊美玲（楊淇飾）的故事能夠繼續下去。（《幸福的旁邊》劇照）

10年前，由麥曦茵執導的電影《幸福的旁邊》，講述楊淇飾演的楊美玲失戀一年後，某夜在酒吧遇上盧鎮業飾演的店員兼周國賢的「表弟」何彥君，結果因為楊美玲酒後亂性，糊裏糊塗之間與何彥君發生親密關係。事後對方雖然多次表示可以跟自己發展成為情侶，不過楊美玲覺得對方年紀比自己細，加上彼此價值觀迴異，而拒絕承認這段戀情。

後來何美玲發現懷有身孕，面對突如其來的不安和壓力，她覺得這件事遠超能夠承擔的程度，於是計劃墮胎，幸而何彥君最終以無限誠意和溫柔打動她，並決定拉埋天窗，迎接小孩出世，故事就在這一點作結。因為「表弟」在劇中的暖男行為相當討喜，令盧鎮業突然間累積了一班粉絲，加上故事令觀眾甚有共鳴，所以外界一直希望《幸》能夠開拍續集，惟至今仍沒未成事。

由麥曦茵執導的電影《幸福的旁邊》2011年上映，講述楊淇飾演的楊美玲失戀一年後，某夜在酒吧遇上盧鎮業飾演的店員兼周國賢的「表弟」何彥君，結果因為楊美玲酒後亂性，糊裏糊塗之間與何彥君發生親密關係，成為整個故事的開端。（《幸福的旁邊》海報）

《幸福的旁邊》上映後一年，劇組曾經以《旁邊的幸福》名義，參加台灣「金馬創投」更奪得獎項，不過因為要開一套電影涉及龐大資金，加上擔正的盧鎮業知名度並不算高，所以續集一直沒有落實開拍。（《旁邊的幸福》參賽海報）

擔任執行監製 盧鎮業為慳錢客串演楊淇丈夫

盧鎮業坦言，事隔10年後，自己再於《浮城絮語 ── 氹氹轉》跟楊淇合作，是導演杜震謙決定，他自己絕無「私心」：「楊淇唔係我揀，係導演都有啲心目中嘅人選，我都覺得佢同個角色（設定）好似，氣質亦都好相近，而我最初亦都唔知道要客串，係去到拍之前嘅嗰個星期先知，因為製作費真係好有限，我覺得我嘅參與，可以幫到佢哋慳到個特約（演員）嘅錢都好，始終一組都要千幾二千蚊。」

錄影當天，盧鎮業在拍攝現場見到飾演自己兒子正光的熊倬樂，和飾演自己太太的楊淇，心情複雜。小野說：「熊倬樂嘅真實年齡我唔記得，可能係8歲、9歲，係好貼近當年我哋拍完《幸福的旁邊》之後嘅時間，嗰個小朋友長大之後，就係一個咁嘅豆釘，咁嘅高度，所以當時喺現場嘅感覺係幾微妙。」10年後再遇，大家都覺得歲月催人老。「我記得一入去間屋，楊淇已經喺度Stand by，佢話：『嘩，你老咗好多呀！』，我話係呀，都10年喇，大家嘅Appearance都會見到嗰種歲月嘅過去。」

10年後，盧鎮業與楊淇在《氹氹轉》這一幕中「再續前緣」，兩夫妻外，更有兒子熊倬樂（劇中飾演正光），很多網民都因此以為這是《幸福的旁邊》的續集，不過身兼《浮》監製小野卻多次澄清：「監製表示，以權謀私自製彩蛋這種事絕對冇發生！」又曾在IG說今次只是客串，劇集設定不是表弟與表弟婦。（《浮城絮語》劇照）

《氹氹轉》「呼應」《幸福的旁邊》 三人合照成全劇大彩蛋

《幸福的旁邊》最後一幕是個Happy Ending，《氹氹轉》不然，盧鎮業在故事裏與楊淇關係疏離，所以她才要借兒子借口，希望經常北上工作，於家中長期消失的丈夫能夠心軟，返家見自己和兒子一面，好像在呼應《幸》劇，盧鎮業承認兩套劇的戲軌竟然巧妙地連接起來，「即係《氹》好似有種呢個家庭其實唔係咁圓滿嘅感覺，兩個人未必可以甜蜜咁一路落去，我覺得係有種Subtext（弦外之音）喺入面，令自己同觀眾聯想。」

二人在劇中相遇，但小野笑言，他與楊淇幾乎沒有對手戲，但有拍一張合照，成為全劇「大彩蛋」！「我其實冇正式同佢對戲，所以最深印象反而係坐低影嗰個合照，如果你仲記得《幸福的旁邊》最後一幕，係我同佢喺手機面前自拍，就係講我哋要結婚，去到拍攝當日再影呢張家庭照，感覺幾有趣，因為同《幸》一樣，場景好相近，但間屋唔同咗，由唐樓變成一間類中產嘅屋，之後有個小朋友喺中間，爸爸媽媽分得開有點遠。」

小野又指，如果劇迷認為，今次他與楊淇在《氹》重遇，是一圓《幸》開拍續集的心願也無不可，「2012年我哋其實有拎住續集呢個Project去咗台灣『金馬創投』，仲拎咗個獎。」續集名為《旁邊的幸福》，宣傳海報除了他與楊淇外，更找來王勇二飾演兒子，「但你都知要開一套電影唔係咁容易，只要諗番當年嘅電影市道，其實唔難想像，要開一套由我做男主角嘅電影，喺商業上係幾咁困難，呢樣嘢我係非常明白。」

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