【機場特警】Sell實境拍攝　湯洛雯、蔡思貝、張振朗三角戀仲吸引

無綫新劇《機場特警》即將於（3/30）首播，緊接着高收視的《法證先鋒IV》，未知會否一樣有好成績？《機場特警》以香港警務處機場特警組（ASU）為主題，故事由一宗機場劫案引發，一名疑犯逃走引發一宗嚴重交通意外，休班警員張景山（張振朗飾）、馬容義（楊明飾）、章振赫（黃子恆飾）、辛凱晴（蔡思貝飾）及姜昊正（黎振燁飾）剛好來到機場，參與現場救人及捉拿疑犯的行動。一年後，隸屬不同警隊部門的景山、凱晴、詩嬅（鄧佩儀飾）及冠聰（朱敏瀚飾）同時報考ASU。

一班演員穿起制服也似模似樣，非常有氣勢。（劇照）

經過完艱辛的遴選過程，再經過十二週的嚴格訓練，在Man Sir（關禮傑飾）的嚴厲指導下，四人建立了深厚的友誼，並順利加入ASU。四位新特警與一班舊人在工作中不斷產生火花。驟眼看，觀眾可能會覺得是一般無綫警匪片的套路，但其實劇集有三個焦點值得大家留意！

機場實境拍攝令到劇情更真實。（劇照）

首先，原來這是無綫第一次以機場特警為主題的劇集。無綫向來拍不少以紀律部隊為題材的劇，例如有《學警雄心》、《學警狙擊》和《烈火雄心》等等，但卻從未探討過機場特警的職責，而ASU主要責任是維持機場警區的公共及航空安全、反恐、要員保護及災難支援等。這次圍繞着他們日常的工作和機場可能發生的罪案，題材較以往有新鮮感。另外，劇情原來有根據現實中發生過的新聞事件加以改編，例如「慕尼黑案」，是發生在1972年的恐怖襲擊事件，令劇集更有真實感。

《機場特機》是何依婷於無綫電視拍攝的首部電視劇，她在劇中飾演楊明的女友。（劇照）

而且，《機場特警》有大量場景是在香港赤鱲角機場實地拍攝，將實境呈現在大家眼前。劇組除了得到香港機場管理局全力支持外，前機場特警組隊員更全程為拍攝提供指導。他們還借用了一架A380客機進行拍攝，非常逼真。其實一直以來以機場或航空界為主題的劇集如《衝上雲霄》也普遍受歡迎，而湯洛雯在劇中也是空姐一名，相信這也會吸引到航空界粉絲觀看。

有不少情節是在真實的A380客機拍攝，而且也加入了現實新聞的元素。（劇照）

+ 8 + 7 + 6

為劇集效果，蔡思貝也不斷操練，而且剪了一頭短髮，清爽之餘也入型入格。（劇照）

還有，張振朗跟湯洛雯雖然在《包青天再起風雲》同劇演出，但這次有更多對手戲和是第一次演情侶，相信會擦出不少火花。而張振朗和蔡思貝就是繼《踩過界》後再度合作，本來已默契十足。三人將上演一段三角關係，原本跟湯洛雯是一對的張振朗，因價值觀不同，開始出現矛盾，另一邊廂，他又跟隊友蔡思貝關係曖昧不明，三個年青男女的感情線，單是觀看預告，似乎感覺到會頗吸引。而且，得到飛躍進步男藝員後的張振朗再有劇出，終於一洗「地獄黑仔王」污名，劇中他也會大騷為劇集而苦練的一身Fit爆身形，觀眾們有眼福了！

張振朗練到超大隻！（劇照）

張振朗、湯洛雯和蔡思貝會上演一段三角關係！（劇照）

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