【娛樂大家】余德丞扮皇帝原來冇人明？　陸浩明首輪被票達致效益

套狼人殺偶像陳零九一句說話，「狼人殺是一個輪次的遊戲」。

在最新一集《娛樂大家10點半》－「狼人宮廷版」中，刺客陣營由周志康（刺客王）、呂慧儀、譚嘉儀以及余德丞來擔任，在首個晚上，刺客選擇讓余德丞自刀，結果擔任「太醫」的張景淳並沒有用仙丹將余德丞救活。天亮後，MC汪明荃宣布余德丞的死亡，他即自稱是皇帝，並發陸浩明一個查殺，反指對方是刺客。但原來這個操作難到不少觀眾，紛紛對余德丞自刀和假扮皇帝的行為深感疑問。

*刺客陣營只要將好人陣營中的「大臣」或「功能組別」其中一方消滅就能獲得勝利。

刺客陣營由周志康（刺客王）、呂慧儀、譚嘉儀以及余德丞來擔任。（影片截圖）

真皇帝陸浩明冇人相信

其實余德丞要選擇自刀，最主要原因是希望將太醫的仙丹用在刺客身上，俗稱「騙藥水（仙丹）」，繼而在天亮發言時，若有太醫報晚上誰人被殺並救了誰的話，余德丞因為是晚上被刺客殺的人，所以他的身份和地位較其它人高、說話較可信（刺客自刀其實效益不大，因為需要冒太醫不救的險）。雖然余德丞騙仙丹不遂，但他假扮皇帝發陸浩明查殺，這個操作令陸浩明成為當日天亮的焦點牌。再加上陸浩明作為一個被皇帝查殺的身份去表水稱自己才是真正的皇帝時，幾乎所有仍然在生的玩家都不相信他，是因為一個「假皇帝」要發中一個「真皇帝」的機會只有8分之一，但「真皇帝」要查中狼的機會卻有36.3%，所以大家都認為陸浩明是被發查殺的刺客再悍跳「皇帝」博可憐，其可信程度大幅下降，這個情況可稱為「原地起跳」，結果更導致當日他被投票殺死，繼而他查證好人身份的11號玩家鄧卓殷亦會成為焦點牌。以一個刺客的生命去換一個「皇帝」的生命，這個操作為刺客陣營而言是能夠達到勝利的收益。

而即使余德丞扮皇帝所發的查殺是另有其人，真的皇帝為了保持勝利的輪次，仍然有需要自報身份去保住無辜被發查殺的好人，這樣亦會令自己的身份曝露，讓刺客在晚上殺人的方向和視野更加清晰；若然皇帝選擇不表露身份，那就要準備好冒着晚上被刺客滅口、以及第二個天亮自己的說辭能否說服其它玩家信自己的風險。

陸浩明去到End Game都冇人信。（影片截圖）

重溫吓「狼人宮廷版」嘅角色同遊戲規則：