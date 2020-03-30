【新冠肺炎】日本諧星志村健病逝享年70歲　阿笨契爺成追憶

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情喺日本持續擴散，累積病例升至近3000宗，日本搞笑藝人志村健23日確診感染，係首位確診日本藝人，29日傳出病逝消息，享年70歲，成為日本國內首名因該疫病死亡嘅公眾人物。

志村健3月23日確診新冠肺炎，成為首為確診日本藝人。（IG：@ken_shimura_bakatono67）

據日本媒體報導，志村健17號開始出現倦怠感，19號發燒及有呼吸困難等症狀，20號被診斷為重度肺炎入院治療，並接受新冠肺炎的篩檢，23日晚正式確診。志村健24日被轉送到專門治療感染肺炎嘅醫院，裝上人工心肺，但佢嘅病情嚴重，肺部出現大片陰影，最終喺29號晚過身。

志村健原名志村康德，1950年2月20日出生於東京。曾主持《八點！全員集合》、《志村大爆笑》、《天才！志村動物園》等廣受歡迎節目，被後輩藝人稱為「日本喜劇之王」。今年初志村健於山田洋次執導電影《キネマの神様》（電影之神）夥拍菅田將暉，首次擔正男主角，另外NHK晨間劇《エール》（暫譯：聲援）亦因其健康問題需易角。而一直播出嘅《天才！志村動物園》及《志村之夜》等亦因其確診病逝成為追憶。

志村健同阿笨感情相當好。（IG：@ken_shimura_bakatono67）