【法證先鋒IV】黃心穎刪除片段曝光　朱晨麗對打戲被迫「陪葬」

《法證先鋒IV》雖然已經播放完畢，但討論熱潮還沒有減退。相信全港市民都知道，原本黃心穎是有份參演《法證先鋒IV》，不過「安心事件」令她形象插水，TVB急忙換人重拍，找了湯洛雯頂替「徐意」這一角。

原本呢個組合大家都會好期待，可惜「安心事件」令心穎形象插水。（IG：jacquelinebwong）

近日有網民將心穎和朱晨麗當時拍攝的對打的影片再拿出來討論，片中看見是《TVB娛樂新聞台》的探班活動，二人到拳館中表示這埸戲份只是切磋，重點其實是要拍攝感情戲部份。心穎笑言：「我係被打個個，佢喺戲裡面好叻打。」

心穎同朱晨麗對打。（YouTube）

說到由湯洛雯重拍劇情，有很多細節位未能重現，其中一幕便是剛剛提到原本由黃心穎與朱晨麗對打的一幕。原本監製梅小青希望重現這一幕，可是由於朱晨麗當時正在拍攝《大醬園》關係，檔期夾不到，最終二人對打的這一幕，並未能讓觀眾看見，梅小青只能表示遺憾。

大家覺得靚湯飾演徐意一角點？（IG：roxannetong）

當時湯洛雯臨時被TVB召入擔正《法證先鋒IV》的女主角，需要在1個月內完成黃心穎拍了半年的戲份，難度十分高。當時候湯洛雯更被高層下令減肥，短期內瘦了十磅，可見她下了很大苦功。而和她合作的對手黃浩然，在公問活動訪問中大讚湯洛雯專業，直言希望有機會再合作。

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