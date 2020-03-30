志村健病逝︳18年前曾孖金城武合作古早級廣告　幽默推廣台灣觀光

志村健因節目《志村大爆笑》成為家傳戶曉的日本巨星，而他和台灣淵源頗深，不僅節目中的角色被台灣資深藝人陽帆模仿成為「陽婆婆」，也曾赴台灣10多次，更和金城武聯手拍廣告，推廣台灣觀光。

志村健是日本的國寶級搞笑天王，早年在節目《志村大爆笑》中毫無底線地放下身段扮鬼扮馬大放笑彈，造就一代回憶：

+ 3 + 2

志村健在搞笑節目中曾創造多個經典角色，如廣為人知的「怪叔叔」、「傻瓜殿下」都是他的代表作。當中在《志村大爆笑》單元劇裡的「瞳婆婆」，被陽帆模仿改造成「陽婆婆」，同樣在台灣的「鑽石舞台」單元劇中爆紅。而胡瓜的綜藝風格，也是受到志村健的影響。

在台灣有了一定的知名度後，志村健也常因節目錄影赴台出外景。2002年他和金城武合拍兩段觀光廣告，一段是金城武騎機車載志村健到淡水，志村健嘗試用中文購買胡椒餅，被金城武稱讚根本是台灣通；另一段則是金城武想買釋迦請志村健品嘗，回來時志村健早就收到熱心阿嬤送的釋迦，正吃得津津有味，藉此傳遞出台灣的人情味。

18年前志村健曾應邀與金城武合拍廣告，發揮搞笑本色幽默推廣台灣觀光：

志村健晚年另有一招牌節目《天才！志村動物園》，2017年曾為節目來台錄影，被網友直擊出現在西門町街頭。志村健後來也在IG上分享在自由廣場的紀念照片，還有多張台灣美食，對於能吃到烤鴨等中華料理非常開心。

延伸閱讀：

葛萊美獲獎歌手自曝確診新冠肺炎 2天後驚傳病逝

疫情肆虐日娛圈痛失喜劇泰斗！悼念永遠的怪叔叔「志村健」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】