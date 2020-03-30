【志村健逝世】節目拍檔走淨阿笨一個　阿占原來喺4年前已經病逝

志村健原名志村康德，1950年2月20日出生於東京。曾主持《八點！全員集合》、《志村大爆笑》、《天才！志村動物園》等廣受歡迎節目，昨日（29日）他因為感染新冠肺炎病逝，終年70歲，而他亦是日本演藝界人員首位確診者。

2004年，由志村健擔任主持的日本電視台（日TV）動物綜藝節目《天才！志村動物園》在日本非常受歡迎，而其中一個單元《阿笨與阿占》在香港播出後亦廣受觀眾喜愛，當時為節目配音的少爺占（甄子康）和Donald（唐劍康）亦分別有在個人IG發文悼念志村健。但原來單元的三位主角-契爺志村健、黑猩猩阿笨和鬥牛犬阿占，繼契爺逝世後，只淨低阿笨一個。

少爺占寫道：「爺爺㗎，bye bye㗎，去搵阿占㗎，多謝你㗎。」（Instagram@jimyan）

Donald亦表示：「再見爺爺，感謝你為地球帶來愛與歡樂。」（Instagram@donaldtong）

阿笨獨留阿蘇卡德利動物樂園

其實自從節目《阿笨與阿占》播出後，黑猩猩阿笨和鬥牛犬阿占已成為動物名星，阿笨更在另一個電視節目《動物異想天開》（どうぶつ奇想天外）上亮相，也是熊本巿「阿蘇卡德利動物樂園」的表演動物。不過牠在2012年因為咬傷過女性實習生而被逼退休，期後在動物園定居，於2015年9月22日生下女兒－布甸。

志村健之後都有去探望布甸，佢哋仲好好感情：

+ 4 + 3 + 2

阿占於2016年病逝

雖然阿占比阿笨遲出世，但由於犬的壽命較短，阿占成長速度比阿笨快很多。阿占於2003出世，2006年就做爸爸，與同屬鬥牛犬的美奈子（Lillian）結婚並誕下兩男、三女小狗。2016年，12歲的阿占病逝，相等於人類100歲。而現年19歲（相等於人類約）阿笨仍然定居在阿蘇卡德利動物樂園，雖然已經不用作任何演出，但參觀動物園的遊客仍然可以在黑猩猩區域找到阿笨的身影，不過阿笨的活力已顯然不及當年。

+ 9 + 8 + 7