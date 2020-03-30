陳偉霆與超級名模戀情曝光？　網友爆料： 去他家裝修看到了劉雯

陳偉霆同劉雯去年因多次時裝品牌關係而同場。（微博圖片）

陳偉霆(William）之前曾與巴西籍辣模Bruna G Marth傳出緋聞，二人在網上平台傳情之餘，William更被影到帶埋女友見家長，不過可惜嘅係戀情見光即死，於是去年陳偉霆又回復單身了。

又因為品牌關係而齊齊拍攝雜誌。（微博圖片）

近日有內地網民喺討論區留言指「剛知道一個消息，我同學的同事的男友，去陳偉霆家裝修，看到了劉雯，千真萬確。」呢個純文字討論即時引來不少網民關注。原來喺去年，亦曾有網民指「我的司機小哥哥明天不能來接的了，因為他要去接劉雯和陳偉霆。我難過，不是因為被丟下，是因為我也想見劉雯。」人稱「大表姐」嘅劉雯係中國超模，入行13年，係第一個在Victoria's Secret時裝騷上行天橋嘅東亞裔模特兒，近年劉雯開始參演不少綜藝節目，去年佢曾在《奇遇人生2》中透露被問到最糟糕的一次約會經驗時，曾表示不用回答，因為「從來沒有談過戀愛」。

飯局少不了。（微博圖片）

32歲嘅劉雯到底同34歲陳偉霆有咩關連？二人去年齊獲CHANEL邀請到巴黎睇騷，又同時接受時裝雜誌《Vogue》訪問，陳偉霆在訪問中自爆，兩人第一次見面，是自己衝過去要求自拍，雖然劉雯唔係好記得，但陳偉霆就在訪問中清楚地講出喺係「J12」活動第一次見劉雯。