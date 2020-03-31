【新冠肺炎】德國學生製劇透廣告防民眾外出　獲Netflix轉發認證

新型冠狀肺炎（COVID-19）疫情已演變成全球大流行，世界各地政府都勸民眾自進行我隔離，可惜仍然有不少人拒絕留在家中，仍然外出四處「播毒」。日前就有網民發現德國街頭上竟然有大型劇透廣告牌防止民眾外出，此舉動令網民大讚此妙計。

劇透慎入！

有興趣的話，請點擊下圖看這些創意廣告牌：

這些劇透廣告牌特別挑選了Netflix的人氣劇集，包括即將上架的《紙房子》（Money Heist）、《怪奇物語》（Stranger Things）、《毒梟》（Narcos）、《屍戰朝鮮》（Kingdom）等。當大家都以為這是Netflix的活動，但原來這些劇透廣告牌改圖是德國漢堡的廣告學校Miami Ad School Europe的兩位學生Seine Kongruangkit和Matithorn Prachuabmoh Chaimoungkalo忽發奇想的構思，為的就是希望能夠阻止民眾在疫情期間留在家中好好自我隔離。網民看到這些改圖都紛紛大讚有創意，雖然Netflix在Twitter出Post表示這個活動與Netflix無關，但都不禁大讚非常有創意。