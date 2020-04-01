【On Call 36小時II】莊錠欣由童星變韓團主唱　演吳啟華女獲激讚

TVB經典醫療劇《On Call 36小時II》深夜重播，當年除了一眾女神朱千雪、岑麗香、王君馨吸睛外，在劇中飾演吳啟華女兒「Yannis」的莊錠欣（Elkie）同樣令人留下深刻印象。劇集2013年播出，事隔7年，莊錠欣已由TVB童星銳變成韓國女團CLC成員之一。

Elkie相約劇中的「後母」朱千雪見面。（IG/ @chongtingyanelkie）

劇中，莊錠欣飾演吳啟華的女兒Yannis。她患有心藏病，而且性格刁蠻任性，當年只有15歲的莊錠欣演技自然，成功演活角色，馬國明更大讚這位小妹妹乖巧和勤力。

而Elkie與劇中演員的感情非常好，今年1月，她還相約劇中的「後母」朱千雪見面，「母女」關係頓時變成「姊妹」一樣。千雪不禁讚嘆：「現在她長大了，正在追求她的夢想，仍然保持自己的謙虛、善良和才華，為她感到驕傲！」

點撃睇15歲的Elkie：

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現年21歲的Elkie愈來愈靚，跟劇中臉圓圓的她已經判若兩人。除了外表上的改變，事業上亦有巨大的轉變。她於2015年韓國娛樂公司的選秀中，成功入圍成為練習生，並於2016年加入韓國女團CLC出道，成功由TVB童星變成了女團的主唱，非常厲害，可說是為港爭光。

除了歌唱事業外，Elkie還參與拍攝韓劇《富家公子》，是首位港人在韓劇中有非常重的戲份，而且第一次拍韓劇就已經得到不少劇迷的喜愛。她現今的成就源自於對舞台的喜愛，Elkie說過自己當藝人最大的原因是很喜歡在舞台上的感覺，當下定決心後就要好好準備，不要浪費每個得來不易的機會。

而家的Elkie愈來愈靚：