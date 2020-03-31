【76号恐怖書店】以六道輪迴作主題　諷刺人類沉淪貪念終得惡果

新型冠狀肺炎（COVID-19）肆虐全球，本港確診人數每日激增，為抗疫不少市民都盡量留在家中減少外出。如果煲厭歐美劇集或韓劇，又喜歡靈異懸疑劇的話，不妨挑戰有「台版《Black Mirror》」之稱的台灣驚慄劇《76号恐怖書店》，以黑色幽默及恐怖情節來反諷扭曲的社會和人性的醜惡。

劇集改編自不帶劍的小說《恐懼罐頭》，共四個單元《租屋》、《計程車》、《捉迷藏》、《飢餓》。（《76号恐怖書店》FB圖片）

夢醒後發現進食是罪 主角要到黑市買罐頭

《76號恐怖書店》改編自超人氣網絡小說家「不帶劍」的作品《恐懼罐頭》，並改編成《租屋》、《飢餓》、《捉迷藏》和《計程車》四部風格各異的短劇，香港觀眾可於「黃Viu煲劇平台」免費點播收看。劇集由電影《人面魚：紅衣小女孩外傳》導演莊絢維執導，並有陳庭妮、金鐘獎入圍男星張書偉、亞洲電視大獎最佳男主角鄭人碩、小薰及林暉閔等人主演，而上架不久的第二個單元《飢餓》更獲得好評。《飢餓》劇情主要講述阿國（張書偉飾）一覺醒來發現進食變成罪惡，非常肚餓的阿國跑遍整座城市都找不到任何地方有賣食物。阿國在黑市買罐頭的地方遇上大頭（鄭人碩飾）後，在避開警方的追捕展開逃亡。

肚餓到要吃牙膏 挖屍吃小孩手指

劇集開首螢幕就展示了「70%的人，死後會下飢餓地獄」這句話，而緊張的氣氛都圍繞着人類飢餓到極致的時候，會被激餓沖昏頭腦而做出各種壞事。就好似阿國和大頭只能喝水充饑，更餓到食牙膏，兩人不斷冒冷汗、視力模糊和發惡夢，最後更不惜挖屍體吃小孩手指。其實《飢餓》這個單元中所指的飢餓並不是簡單肚餓的感覺，而是以佛教六道輪迴中的「餓鬼道」，來指出人類的貪慾永遠無窮盡，在貪婪的世界中掙扎求存，到頭來只會終日沉醉於惡業之中。

不少人都相信人死後會經過輪迴轉世，世間眾生會因善惡業因所生的果報，此業報有六個去處，亦即是「六道」。劇中所提及的飢餓地獄就是「餓鬼道」，而餓鬼大致上會分為三組，針口鬼、食吐鬼及食糞鬼。大多數在餓鬼道的眾生非常痛苦，有些餓鬼頭很大，長滿膿瘡、腹部鼓漲，長時間飢餓，半點吃的喝的也沒有。會墮入餓鬼道的人都是因為貪業，如果生前不知足，不斷仍渴求更多的時候，死後就會生不如死。